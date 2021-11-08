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На Волині вчителька виграла суд з відсторонення від роботи через відмову від вакцинації

На Волині вчителька виграла суд з відсторонення від роботи через відмову від вакцинації
Ковельський міськрайонний суд розглянув перший позов і прийняв рішення щодо відсторонення від роботи працівниці освіти через відмову від вакцинації.

Наразі до суду подано близько двох десятків аналогічних позовів, пише Ковель Медіа.

У відкритому судовому засіданні розглядалася цивільна справа за позовом Інни Семенюк до Гішинської гімназії, Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради про визнання незаконним та скасування наказу гімназії про відсторонення від роботи, поновлення на роботі, стягнення з Управління освіти середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди.

Суддя Ірина Логвинюк проголосила вступну та резолютивну частини рішення суду. Повний текст рішення буде складено та згодом оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Позов задовольнено частково.

Отже, суд вирішив позовні вимоги про визнання незаконним та скасування наказу про відсторонення від роботи задовольнити повністю.

У рішенні суду також говориться:

Визнати незаконним та скасувати наказ в. о. директора Гішинської гімназії Ковельської міської ради Волинської області «Про відсторонення від роботи Семенюк І.А.» за №17 к/тм від 08.11.21 р. та відновити попереднє становище позивача Семенюк І.А., допустивши її до виконання своїх трудових обов’язків на посаді вчителя англійської мови Гішинської гімназії Ковельської міської ради Волинської області.

У задоволенні позовної вимоги про поновлення на роботі відмовити.

Позовні вимоги про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу задовольнити.

Стягнути з Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради Волинської області на користь Семенюк І.А. суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу за період з 08.11.21 р. по 23.12.21 р. включно за 40 (сорок) робочих днів в сумі 23 348 (двадцять три тисячі триста сорок вісім) грн.

У задоволення позовної вимоги про стягнення моральної шкоди відмовити.

Стягнути з Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради Волинської області на користь Семенюк І.А. 908 (дев’ятсот вісім) грн судових витрат.

Стягнути з Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради Волинської області на доход держави 908 (дев’ятсот вісім) грн судового збору.

Рішення в частині допущення позивача Семенюк І.А. до виконання своїх трудових обов’язків на посаді вчителя англійської мови Гішинської гімназії Ковельської міської ради Волинської області допустити до негайного виконання

Рішення може бути оскаржене до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складання повного судового рішення.

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Теги: суд, Ковель, вчителька
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