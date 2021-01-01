Для онкохворого хлопчика з Волині шукають донорів крові: дитина – в реанімації

Ілля Мачиброда потребує допомоги. Терміново шукають



З проханням допомогти хлопчикові у Анастасія Мачиброда.



"Просимо допомоги небайдужих і тих, в кого підходить кров(тромбомаса). У сина мого – критичний стан, на жаль, перебуваємо зараз у реанімації. Маємо потребу в донорах 2+ та 2- на тромбомасу, тільки чоловіки", – йдеться у її повідомленні.



Здати донорську кров можна у місті Луцьку на проспекті Волі, 47, КП «Волинський обласний центр служби крові» (Станція переливання крові).



Номер мами (Анастасія Мачиброда) – 0634069805.

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