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Для онкохворого хлопчика з Волині шукають донорів крові: дитина – в реанімації

Для онкохворого хлопчика з Волині шукають донорів крові: дитина – в реанімації
Маленький Ілля Мачиброда потребує допомоги. Терміново шукають донорів крові.

З проханням допомогти хлопчикові у соцмережі звертається мама Анастасія Мачиброда.

"Просимо допомоги небайдужих і тих, в кого підходить кров(тромбомаса). У сина мого – критичний стан, на жаль, перебуваємо зараз у реанімації. Маємо потребу в донорах 2+ та 2- на тромбомасу, тільки чоловіки", – йдеться у її повідомленні.

Здати донорську кров можна у місті Луцьку на проспекті Волі, 47, КП «Волинський обласний центр служби крові» (Станція переливання крові).

Номер мами (Анастасія Мачиброда) – 0634069805.

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Теги: Волинь, Луцьк, маленький волинянин, хвороба
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