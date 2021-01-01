Для онкохворого хлопчика з Волині шукають донорів крові: дитина – в реанімації
Сьогодні, 15:45
Маленький Ілля Мачиброда потребує допомоги. Терміново шукають донорів крові.
З проханням допомогти хлопчикові у соцмережі звертається мама Анастасія Мачиброда.
"Просимо допомоги небайдужих і тих, в кого підходить кров(тромбомаса). У сина мого – критичний стан, на жаль, перебуваємо зараз у реанімації. Маємо потребу в донорах 2+ та 2- на тромбомасу, тільки чоловіки", – йдеться у її повідомленні.
Здати донорську кров можна у місті Луцьку на проспекті Волі, 47, КП «Волинський обласний центр служби крові» (Станція переливання крові).
Номер мами (Анастасія Мачиброда) – 0634069805.
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З проханням допомогти хлопчикові у соцмережі звертається мама Анастасія Мачиброда.
"Просимо допомоги небайдужих і тих, в кого підходить кров(тромбомаса). У сина мого – критичний стан, на жаль, перебуваємо зараз у реанімації. Маємо потребу в донорах 2+ та 2- на тромбомасу, тільки чоловіки", – йдеться у її повідомленні.
Здати донорську кров можна у місті Луцьку на проспекті Волі, 47, КП «Волинський обласний центр служби крові» (Станція переливання крові).
Номер мами (Анастасія Мачиброда) – 0634069805.
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