Чотирьом волинянкам присвоїли почесне звання «Мати-героїня»

Указом Президента України від 14-го грудня за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їх всебічного розвитку присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» чотирьом мешканкам громади Володимира.Про це йдеться на сайті міста.23-го грудня надійшли кошти для фінансування одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання.Кожній жінці, удостоєній почесного звання, управлінням соціальної політики виплачено одноразову грошову винагороду в розмірі 22 700 гривень.Почесне звання “Мати-героїня” присвоюється жінкам, які народили та виховали до 8-ми річного віку 5-ох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.