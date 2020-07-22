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Чотирьом волинянкам присвоїли почесне звання «Мати-героїня»

Чотирьом волинянкам присвоїли почесне звання «Мати-героїня»
Указом Президента України від 14-го грудня за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їх всебічного розвитку присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» чотирьом мешканкам громади Володимира.

Про це йдеться на сайті міста.

23-го грудня надійшли кошти для фінансування одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання.

Кожній жінці, удостоєній почесного звання, управлінням соціальної політики виплачено одноразову грошову винагороду в розмірі 22 700 гривень.

Почесне звання “Мати-героїня” присвоюється жінкам, які народили та виховали до 8-ми річного віку 5-ох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

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Теги: мати-героїня, Волинь
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