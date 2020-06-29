На Волині зупинили п'яного водія без «прав»: від перевірки на драгері відмовився

Вчора, 28 грудня, під час патрулювання громади близько 15-ї години, місцеві «шерифи» зупинили автомобіль Volvo у якого було відсутнє дзеркало заднього виду, що свідчить про технічну несправність транспортного засобу.Про це інформують на сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції.Під час спілкування з горе-керманичем правоохоронці виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння, від проходження тесту водій відмовився, однак лікарським висновком після проведення медичного огляду встановили, що 51-річний кермувальник перебуває в стані алкогольного сп’яніння.Також поліцейськими встановили, що водій на момент зупинки не мав при собі посвідчення водія,що не дає право керувати автомобілем.На водія поліцейські офіцери склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння) та постанови за ст.125 та ст.126 КУпАП( керування ТЗ, не маючи при собі документів (посвідчення водія, страховка, техпаспорт).