Поліцейський з Волині незаконно вилучив у підприємства товару на понад 9 мільйонів і «загубив» його
Сьогодні, 08:50
На Волині поліцейський незаконно вилучив майно у приватного підприємства, чим завдав збитків на понад 9 мільйонів гривень, а потім підробив документи, протиправно передав товар і він зник.
Про це інформують у пресслужбі прокуратури Волині.
Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному Територіальним управлінням ДБР у Львові кримінальному провадженні щодо колишнього слідчого в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції у Волинській області, обвинуваченого у перевищенні службових повноважень, службовому підробленні та невиконанні рішення суду, що спричинило тяжкі наслідки (ч.3 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 382 КК України)
Слідство вважає, що злочинними діями правоохоронця приватному підприємству завдано збитків на понад 9 мільйонів гривень.
У ході розслідування кримінального провадження поліцейський у листопаді 2020 незаконно вилучив майно, належне суб'єкту господарювання.
Аби не виконувати рішення суду про повернення майна власнику, слідчий підробив службові документи та, не маючи для цього повноважень, протиправно передав вилучений товар вартістю понад 9 млн грн третім особам – і він зник.
У жовтні 2021 правоохоронця звільнили з лав поліції.
Тепер за свої дії він відповідатиме перед судом.
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Про це інформують у пресслужбі прокуратури Волині.
Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному Територіальним управлінням ДБР у Львові кримінальному провадженні щодо колишнього слідчого в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції у Волинській області, обвинуваченого у перевищенні службових повноважень, службовому підробленні та невиконанні рішення суду, що спричинило тяжкі наслідки (ч.3 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 382 КК України)
Слідство вважає, що злочинними діями правоохоронця приватному підприємству завдано збитків на понад 9 мільйонів гривень.
У ході розслідування кримінального провадження поліцейський у листопаді 2020 незаконно вилучив майно, належне суб'єкту господарювання.
Аби не виконувати рішення суду про повернення майна власнику, слідчий підробив службові документи та, не маючи для цього повноважень, протиправно передав вилучений товар вартістю понад 9 млн грн третім особам – і він зник.
У жовтні 2021 правоохоронця звільнили з лав поліції.
Тепер за свої дії він відповідатиме перед судом.
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