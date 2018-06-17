У Луцьку на Відродження горіла дев`ятиповерхівка. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 16:34
29 грудня о 12:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на сьомому поверсі 9-поверхівки на проспекті Відродження в місті Луцьку.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
О 12:54 до місця виклику прибули рятувальники 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька у складі двох відділень, а також направлено авто драбину з 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. На момент прибуття мешканці самостійно залишили приміщення.
Під час розвідки з’ясувалося, що пожежа виникла в кімнаті на сьомому поверсі. Вогонь охопив меблі, поширився на стіни й перекинувся на вікно.
О 13:02 рятувальники локалізували горіння, о 13:05 – ліквідували, а також провели заходи із димовидалення.
Потерпілих немає. Евакуації мешканців будинку співробітники ДСНС не проводили.
За повередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електроподовжувача.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
О 12:54 до місця виклику прибули рятувальники 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька у складі двох відділень, а також направлено авто драбину з 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. На момент прибуття мешканці самостійно залишили приміщення.
Під час розвідки з’ясувалося, що пожежа виникла в кімнаті на сьомому поверсі. Вогонь охопив меблі, поширився на стіни й перекинувся на вікно.
О 13:02 рятувальники локалізували горіння, о 13:05 – ліквідували, а також провели заходи із димовидалення.
Потерпілих немає. Евакуації мешканців будинку співробітники ДСНС не проводили.
За повередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електроподовжувача.
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