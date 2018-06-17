вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на Відродження горіла дев`ятиповерхівка. ФОТО.ВІДЕО

У Луцьку на Відродження горіла дев`ятиповерхівка. ФОТО.ВІДЕО
29 грудня о 12:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на сьомому поверсі 9-поверхівки на проспекті Відродження в місті Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

О 12:54 до місця виклику прибули рятувальники 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька у складі двох відділень, а також направлено авто драбину з 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. На момент прибуття мешканці самостійно залишили приміщення.
У Луцьку на Відродження горіла дев`ятиповерхівка. ФОТО.ВІДЕО

Під час розвідки з’ясувалося, що пожежа виникла в кімнаті на сьомому поверсі. Вогонь охопив меблі, поширився на стіни й перекинувся на вікно.

О 13:02 рятувальники локалізували горіння, о 13:05 – ліквідували, а також провели заходи із димовидалення.

Потерпілих немає. Евакуації мешканців будинку співробітники ДСНС не проводили.
У Луцьку на Відродження горіла дев`ятиповерхівка. ФОТО.ВІДЕО

За повередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електроподовжувача.

У Луцьку на Відродження горіла дев`ятиповерхівка. ФОТО.ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, багатоповерхівка, будинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українцям почали видавати нові посвідчення водія
Сьогодні, 17:16
Чотирьом волинянкам присвоїли почесне звання «Мати-героїня»
Сьогодні, 17:00
У Луцьку на Відродження горіла дев`ятиповерхівка. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 16:34
На Волині зупинили п'яного водія без «прав»: від перевірки на драгері відмовився
Сьогодні, 16:17
На Волині вчителька виграла суд з відсторонення від роботи через відмову від вакцинації
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
Чоловік, який випав з вікна луцької багатоповерхівки, - у реанімації Чоловік, який випав з вікна луцької багатоповерхівки, - у реанімації
17 червень, 2018, 18:33
У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав чоловік. ФОТО У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав чоловік. ФОТО
17 червень, 2018, 14:56
Жителі багатоповерхівки у Луцьку скаржать за сморід: що кажуть комунальники Жителі багатоповерхівки у Луцьку скаржать за сморід: що кажуть комунальники
20 грудень, 18:00
Архітектори розповіли, чим особливий новий будинок ЖК «Супернова»* Архітектори розповіли, чим особливий новий будинок ЖК «Супернова»*
02 грудень, 19:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українцям почали видавати нові посвідчення водія
Сьогодні, 17:16
 0
Чотирьом волинянкам присвоїли почесне звання «Мати-героїня»
Сьогодні, 17:00
 0
У Луцьку на Відродження горіла дев`ятиповерхівка. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 16:34
 0
На Волині зупинили п'яного водія без «прав»: від перевірки на драгері відмовився
Сьогодні, 16:17
 0
На Волині вчителька виграла суд з відсторонення від роботи через відмову від вакцинації
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8