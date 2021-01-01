Волинянку, яка п'яною зарізала співмешканція, втрапила на 9 років за ґрати

На Волині 22-річна жінка втрапила за ґрати на 9 років за умисне вбивство.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури Старовижівський районний суд призначив 22-річній жительці села Смідин Ковельського району, визнаній винуватою у вчиненні умисного убивства (ч. 1 ст. 115 КК України), покарання у виді 9 років позбавлення волі.У суді прокурори довели, що уночі 29 червня 2021 року нетвереза жінка під час конфлікту вдарила ножем у груди 30-річного співмешканця і той помер.Наступних дев'ять років убивця проведе за ґратами.