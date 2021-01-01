У Луцьку шукають донорів тромбоцитів для 6-річного хлопчика

Іллі Мачиброди, який протягом тривалого часу бореться із лімфомою Беркітта. Після численних курсів хіміотерапії кістковий мозок дитини не виробляє тромбоцити самостійно, тому його життя залежить від донорських тромбоцитів.



Про це Інформаційному агентствуМарія Бадалян.



Станом на сьогодні Ілля перебуває у реанімації онкогематологічного відділення Волинської обласної дитячої клінічної лікарні. Для того, аби підтримати його життя, потрібно не менше шести донорів крові щоденно.



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«Після численних курсів хіміотерапії кістковий мозок Іллі не виробляє тромбоцити самостійно. Дитині потрібен час на відновлення, а поки його життя можуть підтримати тільки переливання донорських тромбоцитів. Це дуже велика небезпека, не хочемо навіть казати про можливі наслідки! У банку крові запасів немає, тромбоцити мають надто короткий час зберігання!» - каже волонтерка.



Тож, для порятунку хлопчика і терміново потрібні донори з другою групою крові (2+). Здати кров на тромбоконцентрат у Службі переливання крові на проспекті Волі, 47 у Луцьку можуть тільки чоловіки і лишень ті, хто вже хоча б раз був донором.



«Будь ласка, якщо ви підходите, якщо можете прийти, зателефонуйте спершу нам за номером 095 010 7221, щоб ми знали, що ви будете. У центрі переливання крові вказуйте, що здаєте кров на тромбомасу для Мачиброди Іллі, що перебуває в онкогематологічному відділенні Волинської обласної дитячої лікарні», - звертається до небайдужих Марія Бадалян.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волонтери продовжують шукати донорів для 6-річного, який протягом тривалого часу бореться із лімфомою Беркітта. Після численних курсів хіміотерапії кістковий мозок дитини не виробляє тромбоцити самостійно, тому його життя залежить від донорських тромбоцитів.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила засновниця БФ «З Богом у серці»Станом на сьогодні Ілля перебуває у реанімації онкогематологічного відділення Волинської обласної дитячої клінічної лікарні. Для того, аби підтримати його життя, потрібно не менше шести донорів крові щоденно.Читати ще: Потрібно шість донорів на день. 6-річний онкохворий лучанин – у реанімації«Після численних курсів хіміотерапії кістковий мозок Іллі не виробляє тромбоцити самостійно. Дитині потрібен час на відновлення, а поки його життя можуть підтримати тільки переливання донорських тромбоцитів. Це дуже велика небезпека, не хочемо навіть казати про можливі наслідки! У банку крові запасів немає, тромбоцити мають надто короткий час зберігання!» - каже волонтерка.Тож, для порятунку хлопчика і терміново потрібні донори з другою групою крові (2+). Здати кров на тромбоконцентрат у Службі переливання крові на проспекті Волі, 47 у Луцьку можуть тільки чоловіки і лишень ті, хто вже хоча б раз був донором.«Будь ласка, якщо ви підходите, якщо можете прийти, зателефонуйте спершу нам за номером 095 010 7221, щоб ми знали, що ви будете. У центрі переливання крові вказуйте, що здаєте кров на тромбомасу для Мачиброди Іллі, що перебуває в онкогематологічному відділенні Волинської обласної дитячої лікарні», - звертається до небайдужих Марія Бадалян.

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