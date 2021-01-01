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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 грудня
30 грудня на Волині передбачається хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, місцями слабка ожеледь.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

На дорогах - ожеледиця.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла

У Луцьку вночі 4-6° морозу, вдень від 0-2° тепла.

За прогнозами сайту Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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