Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 грудня





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



На дорогах - ожеледиця.



Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла



У Луцьку вночі 4-6° морозу, вдень від 0-2° тепла.



За прогнозами сайту Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 грудня на Волині передбачається хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, місцями слабка ожеледь.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.На дорогах - ожеледиця.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° теплаУ Луцьку вночі 4-6° морозу, вдень від 0-2° тепла.За прогнозами сайту Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

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