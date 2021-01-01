У громаді на Волині встановили 14 меморіальних дошок загиблим учасникам АТО/ООС





Про це у телефонному коментарі Володимир Демчук.



З його слів, раніше на будинках, де жили, загиблі під час російсько-української війни учасники АТО, меморіальні дошки були. "Вони були менші за розміром, на них не було фото героїв", — каже Володимир Демчук.



Нині виготовили більші меморіальні дошки з граніту, на них є портрети героїв, кожна з них погоджена з родинами учасників АТО, — говорить автор ідеї. Додає: загалом замовили 14 дошок. Вартість однієї – 1 500 гривень, кошти на їхнє виготовлення виділили з міського бюджету громади.



29 грудня на будинках, де проживали загиблі в АТО патріоти України: Вадим Демчук, Іван Ганя, Сергій Бугайчук, Олексій Шепелюк, Андрій Задорожний, Андрій Комаристий, Олександр Свинчук, Володимир Пушкарук, Олег Пушкарук, Олександр Смирнов, Павло Попов, Роман Бірюков, Анатолій Артеменко, Ігор Кантор, завершився монтаж меморіальних дошок.



Встановили їх працівники виробничого управління комунального господарства громади. Попередньо, 14 жовтня, на Покрову, біля стели "Слава Україні, Героям слава!" під час панахиди меморіальні дошки освятили, — каже Володимир Демчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинській громаді на будинках, де проживали загиблі в АТО, встановили нові меморіальні дошки.Про це у телефонному коментарі Суспільному розповів ініціатор робіт, нововолинецьЗ його слів, раніше на будинках, де жили, загиблі під час російсько-української війни учасники АТО, меморіальні дошки були. "Вони були менші за розміром, на них не було фото героїв", — каже Володимир Демчук.Нині виготовили більші меморіальні дошки з граніту, на них є портрети героїв, кожна з них погоджена з родинами учасників АТО, — говорить автор ідеї. Додає: загалом замовили 14 дошок. Вартість однієї – 1 500 гривень, кошти на їхнє виготовлення виділили з міського бюджету громади.29 грудня на будинках, де проживали загиблі в АТО патріоти України: Вадим Демчук, Іван Ганя, Сергій Бугайчук, Олексій Шепелюк, Андрій Задорожний, Андрій Комаристий, Олександр Свинчук, Володимир Пушкарук, Олег Пушкарук, Олександр Смирнов, Павло Попов, Роман Бірюков, Анатолій Артеменко, Ігор Кантор, завершився монтаж меморіальних дошок.Встановили їх працівники виробничого управління комунального господарства громади. Попередньо, 14 жовтня, на Покрову, біля стели "Слава Україні, Героям слава!" під час панахиди меморіальні дошки освятили, — каже Володимир Демчук.

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