Син волинського айдарівця отримав посмертну нагороду батька

Сьогодні, 29 грудня 2021 року, Президент Українивручив синупосмертну нагороду батька – посвідчення до звання Героя України та орден «Золота зірка».Про це повідомляє пресслужба ВОДА.Нагадаємо, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, бійцю батальйону «Айдар» Рустаму Хамраєву Указом Президента України 14 жовтня 2021 року присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка».До війни Рустам Хамраєв був активним учасником Революції гідності. Від початку бойових дій на Сході країни пішов воювати добровольцем.Загинув 17 червня 2014 року під час бою за звільнення селища Металіст під Луганськом, прикриваючи бійців свого підрозділу та самотужки утримуючи позицію заради їх безпечного виходу із засідки.