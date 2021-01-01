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Водійські права, техпаспорт і студентський квиток у «Дії» приймаються нарівні з паперовими

Водійські права, техпаспорт і студентський квиток у «Дії» приймаються нарівні з паперовими
Уряд ухвалив постанови, відповідно до яких в Україні електронні водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) та студентський квиток у застосунку "Дія" приймаються нарівні з паперовими.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«‎Водійські права, техпаспорт та студентський у Дії тепер приймаються нарівні з паперовими. Ми зробили перший великий крок до запровадження електронних документів в Україні в серпні, коли запустили цифрові паспорти. Тепер завдяки ухваленому закону про режим paperless в Україні з’явилося поняття електронних документів. І це дозволяє нам набагато швидше оцифровувати документи»‎, — зазначив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зазначається, з 2019 року ці документи були дійсні лише в межах експериментальних проєктів, реалізованих Мінцифрою спільно з МВС та Міністерством освіти та науки, які успішно себе зарекомендували. За цей час сформовано 751 тисячу е-студентських, 4,4 млн посвідчень водія та 4,2 млн свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

Зазначені урядові постанови набирають чинності з моменту публікації.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила Закон «Про публічні електронні реєстри» (№2110) 18 листопада. Ним упроваджується режим paperless.

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Теги: ДІЯ, водійське посвідчення
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