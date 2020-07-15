У місті на Волині відкрили проїзд, який був закритий три тижні: назвали причину





Виконроб Володимир Савченюк розповів



Рух автотранспорту цим відрізком дороги планували відновити ще 20 грудня.



Затримали більше ніж на тиждень, — каже інженер технагляду Служби автомобільних доріг області Іван Іванов. Нині він перевіряв виконану роботу. Говорить, що після ремонту звузилось узбіччя, що не відповідає технічним вимогам. Дорогу для проїзду автомобілів дозволив відкрити після встановлення відповідних попереджувальних знаків для водіїв.



"Закриваємо узбіччя, щоб водії могли зорієнтуватися, їхати по проїжджій частині та унеможливити з’їзд з проїжджої частини. Щоб не було небезпечних ситуацій", — додає Іван Іванов.



Ремонт цього відрізку дороги почали восени, – каже виконроб Володимир Савченюк. Розчистили узбіччя, вирівняли основу і вклали асфальт на дорозі протяжністю кілометр. 6-го грудня тут почали відновлювати водопропускну трубу. Тоді перекрили дорогу і тимчасово заборонили проїзд транспорту. "Трубу замінили, а головки ще не бетонували. Зараз температурний режим уже не дозволяє цього зробити", — каже виконроб.



Інженер технагляду Іван Іванов розповів, що ремонт дороги тут продовжать навесні. Потрібно забетонувати труби і відновити покриття ще 300 метрів дороги. З його слів, загальна вартість поточного дрібного ремонту цієї дороги – 5 млн грн.









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