Розповіли, чому у 2021 році помирали волиняни





На кожних 100 померлих народилися 68 малюків, інформує



Наразі в області проживають 1 023 296 людей, що на 5 485 жителів менше, ніж було торік.



За даними управління статистики за перші 10 місяців цього року померли 12 098 волинян.



Серед основних причин смертності:



7 770 людей померли від хвороб системи кровообігу. З них 5 909 волинян нестало від ішемічної хвороби серця;



онкологічні захворювання та новоутворення забрали життя 1 244 волинян;



1 014 людей померли через COVID-19;



зовнішні причини смерті (ДТП, нещасні випадки, суїцид) – 571 людина;



через хвороби органів травлення померли 548 жителів області.



Скорочення населення з початку року фіксують в усіх чотирьох районах області та в Луцьку. Найбільше скорочення, на 1 553 людини, у Володимир-Волинському районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку року чисельність населення у Волинській області зменшилася на 4 101 людину.На кожних 100 померлих народилися 68 малюків, інформує Суспільне , посилаючись на головне управління статистики у Волинській області.Наразі в області проживають 1 023 296 людей, що на 5 485 жителів менше, ніж було торік.За даними управління статистики за перші 10 місяців цього року померли 12 098 волинян.Серед основних причин смертності:7 770 людей померли від хвороб системи кровообігу. З них 5 909 волинян нестало від ішемічної хвороби серця;онкологічні захворювання та новоутворення забрали життя 1 244 волинян;1 014 людей померли через COVID-19;зовнішні причини смерті (ДТП, нещасні випадки, суїцид) – 571 людина;через хвороби органів травлення померли 548 жителів області.Скорочення населення з початку року фіксують в усіх чотирьох районах області та в Луцьку. Найбільше скорочення, на 1 553 людини, у Володимир-Волинському районі.

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