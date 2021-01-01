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Розповіли, чому у 2021 році помирали волиняни

Розповіли, чому у 2021 році помирали волиняни
З початку року чисельність населення у Волинській області зменшилася на 4 101 людину.

На кожних 100 померлих народилися 68 малюків, інформує Суспільне, посилаючись на головне управління статистики у Волинській області.

Наразі в області проживають 1 023 296 людей, що на 5 485 жителів менше, ніж було торік.

За даними управління статистики за перші 10 місяців цього року померли 12 098 волинян.

Серед основних причин смертності:

7 770 людей померли від хвороб системи кровообігу. З них 5 909 волинян нестало від ішемічної хвороби серця;

онкологічні захворювання та новоутворення забрали життя 1 244 волинян;

1 014 людей померли через COVID-19;

зовнішні причини смерті (ДТП, нещасні випадки, суїцид) – 571 людина;

через хвороби органів травлення померли 548 жителів області.

Скорочення населення з початку року фіксують в усіх чотирьох районах області та в Луцьку. Найбільше скорочення, на 1 553 людини, у Володимир-Волинському районі.

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Теги: смерть, Волинь
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