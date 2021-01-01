Жіночі жилетки – модний хіт 2022 року*
Сьогодні, 17:24
У 2022 році на нас чекає велика кількість різних стилів в гардеробі. Можна все і навіть більше! Головне — вміти правильно поєднувати одяг між собою. На окрему увагу заслуговують жилетки, які на кілька років зникали з трендів. Дизайнери вирішили вдихнути в них нове життя і тому очікують, що в міжсезоння на нас чекає велика кількість різних кроїв і рішень. Наприклад, сайт інтернет-магазину Freever вже пропонує величезний асортимент жилеток на будь-який смак.
Щоб не розгубитися серед різноманітних пропозицій, визначтеся, який вид одягу підходить під ваш спосіб життя та смакові уподобання. Варіанти можуть бути такими:
- спортивні — призначені для занять спортом на вулиці, часто їх купують для ранкових пробіжок;
- casual — універсальні моделі на кожен день, вони зручні, стильні і добре поєднуються з повсякденними аутфітами;
- класичні — підходять для офісного та стриманного стилю, вимагають дотримання суворого образу, тому адаптувати такий жилет під casual-стиль буде складніше.
Універсальним рішенням для багатьох залишається casual напрямок, так як з ним не виникає проблем при складанні образів. Така річ точно не довго висітиме в шафі без діла.
Якщо ви волієте носити жилетки як основний верхній одяг восени або навесні, то придивіться до подовжених моделей - вони набагато краще підходять для холодної погоди. Наявність каптуру не є обов'язковою, але буде перевагою — у разі сильного вітру або раптових опадів ви зможете комфортно пересуватися вулицею.
Враховуйте, що жилети – це верхній одяг, тому звертайте увагу на якість верхнього шару тканини: він має бути водонепроникним, надійним. Якщо потрібна модель для занять спортом, зверніть увагу на наявність глибоких кишень, куди ви можете скласти важливі дрібниці. В інтернет-магазині Freever представлений величезний асортимент жилеток на будь-який смак — вибирайте модель, що сподобалася, і складайте стильні образи на весну 2022.
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Види жіночих жилеток
Щоб не розгубитися серед різноманітних пропозицій, визначтеся, який вид одягу підходить під ваш спосіб життя та смакові уподобання. Варіанти можуть бути такими:
- спортивні — призначені для занять спортом на вулиці, часто їх купують для ранкових пробіжок;
- casual — універсальні моделі на кожен день, вони зручні, стильні і добре поєднуються з повсякденними аутфітами;
- класичні — підходять для офісного та стриманного стилю, вимагають дотримання суворого образу, тому адаптувати такий жилет під casual-стиль буде складніше.
Універсальним рішенням для багатьох залишається casual напрямок, так як з ним не виникає проблем при складанні образів. Така річ точно не довго висітиме в шафі без діла.
Поради стилістів щодо вибору жилетів
Якщо ви волієте носити жилетки як основний верхній одяг восени або навесні, то придивіться до подовжених моделей - вони набагато краще підходять для холодної погоди. Наявність каптуру не є обов'язковою, але буде перевагою — у разі сильного вітру або раптових опадів ви зможете комфортно пересуватися вулицею.
Враховуйте, що жилети – це верхній одяг, тому звертайте увагу на якість верхнього шару тканини: він має бути водонепроникним, надійним. Якщо потрібна модель для занять спортом, зверніть увагу на наявність глибоких кишень, куди ви можете скласти важливі дрібниці. В інтернет-магазині Freever представлений величезний асортимент жилеток на будь-який смак — вибирайте модель, що сподобалася, і складайте стильні образи на весну 2022.
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