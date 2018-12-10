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У Луцьку горів гуртожиток: назвали причину. ВІДЕО

У Луцьку горів гуртожиток: назвали причину. ВІДЕО
У луцькому гуртожитку сталося коротке замикання.

Про це інформують у сюжеті 12 каналу.

Пожежа у гуртожитку на проспекті Відродження трапилася в обідню пору. На щастя, у кімнаті нікого не було.

Почули підозрілий запах сусіди. На сполох почала бити комендантка.

“Вогню не було, а от жиміло сильно. Довелося викликати пожежників”, – каже вона.

Як повідомили згодом, наробив біди холодильник.

Загоряння рятувальники загасили оперативно. Кажуть: більше було диму, аніж вогню. Під час цього ніхто з мешканців будинку не постраждав.

Головний господарник вишу, який відповідає і за безпеку в гуртожитках, певнить: замикання сталося через старий подовжувач.

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Теги: пожежа, гуртожиток, Луцьк
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