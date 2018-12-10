У Луцьку горів гуртожиток: назвали причину. ВІДЕО





Про це інформують у сюжеті



Пожежа у гуртожитку на проспекті Відродження трапилася в обідню пору. На щастя, у кімнаті нікого не було.



Почули підозрілий запах сусіди. На сполох почала бити комендантка.



“Вогню не було, а от жиміло сильно. Довелося викликати пожежників”, – каже вона.



Як повідомили згодом, наробив біди холодильник.



Загоряння рятувальники загасили оперативно. Кажуть: більше було диму, аніж вогню. Під час цього ніхто з мешканців будинку не постраждав.



Головний господарник вишу, який відповідає і за безпеку в гуртожитках, певнить: замикання сталося через старий подовжувач.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому гуртожитку сталося коротке замикання.Про це інформують у сюжеті 12 каналу. Пожежа у гуртожитку на проспекті Відродження трапилася в обідню пору. На щастя, у кімнаті нікого не було.Почули підозрілий запах сусіди. На сполох почала бити комендантка.“Вогню не було, а от жиміло сильно. Довелося викликати пожежників”, – каже вона.Як повідомили згодом, наробив біди холодильник.Загоряння рятувальники загасили оперативно. Кажуть: більше було диму, аніж вогню. Під час цього ніхто з мешканців будинку не постраждав.Головний господарник вишу, який відповідає і за безпеку в гуртожитках, певнить: замикання сталося через старий подовжувач.

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