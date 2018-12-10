У Луцьку горів гуртожиток: назвали причину. ВІДЕО
Сьогодні, 02:15
У луцькому гуртожитку сталося коротке замикання.
Про це інформують у сюжеті 12 каналу.
Пожежа у гуртожитку на проспекті Відродження трапилася в обідню пору. На щастя, у кімнаті нікого не було.
Почули підозрілий запах сусіди. На сполох почала бити комендантка.
“Вогню не було, а от жиміло сильно. Довелося викликати пожежників”, – каже вона.
Як повідомили згодом, наробив біди холодильник.
Загоряння рятувальники загасили оперативно. Кажуть: більше було диму, аніж вогню. Під час цього ніхто з мешканців будинку не постраждав.
Головний господарник вишу, який відповідає і за безпеку в гуртожитках, певнить: замикання сталося через старий подовжувач.
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Про це інформують у сюжеті 12 каналу.
Пожежа у гуртожитку на проспекті Відродження трапилася в обідню пору. На щастя, у кімнаті нікого не було.
Почули підозрілий запах сусіди. На сполох почала бити комендантка.
“Вогню не було, а от жиміло сильно. Довелося викликати пожежників”, – каже вона.
Як повідомили згодом, наробив біди холодильник.
Загоряння рятувальники загасили оперативно. Кажуть: більше було диму, аніж вогню. Під час цього ніхто з мешканців будинку не постраждав.
Головний господарник вишу, який відповідає і за безпеку в гуртожитках, певнить: замикання сталося через старий подовжувач.
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