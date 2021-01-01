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Під пильним оком: чому варто встановити відеонагляд вдома чи в офісі та як це зробити на Волині*

Під пильним оком: чому варто встановити відеонагляд вдома чи в офісі та як це зробити на Волині*
Маєш відео – маєш беззаперечний доказ, впевненість і спокій щодо справ вдома і виробничих процесів на офісі чи підприємстві. Саме через ці аргументи системи відеонагляду набирають неабиякої популярності останнім часом. Найбільш актуальними ж системи відеонагляду стають під час відсутності господарів. Невдовзі – різдвяні та інші зимові свята. Люди роз’їжджатимуться до родичів й на відпочинок, тож залишатимуть домівки й офісі на довше, ніж зазвичай.

Волинянин Роман Коваль встановлює системи відеонагляду вже декілька років, тож розповів про власний досвід, перелік послуг, які надає, й особливу пропозицію, що діє зараз.
Під пильним оком: чому варто встановити відеонагляд вдома чи в офісі та як це зробити на Волині*

Роман Коваль встановлює системи відеонагляду «під ключ» в офісах, приватних будинках, на підприємствах, будівельних майданчиках та у квартирах.

«Спочатку із замовником домовляємося про виїзд на місце, обговорюємо потребу, обладнання, яке її максимально задовольнить, ціну, особливості монтажу тощо. Я проектую майбутню систему відеонагляду, консультую з приводу обладнання і за потреби можу сам його замовити для клієнта. Далі відбувається вже безпосередньо монтаж. Людина платить на обладнання і виконану роботу. Усі консультації і проектування – безкоштовні», - розповідає Роман Коваль.

Встановлені камери через інтернет дозволяють спостерігати за будинком чи офісом із будь-якої точки світу.
Під пильним оком: чому варто встановити відеонагляд вдома чи в офісі та як це зробити на Волині*

Більше того, зауважує фахівець зі встановлення систем відеонагляду, відеокамери можуть допомогти не тільки попередити злочин щодо майна, але й розслідувати. Відеоматеріали часто стають єдиними доказами пограбування.

Відеогляд – це лише одна зі складових систем захисту, які встановлює Роман Коваль. У перелік послуг, які надає чоловік, входять також встановлення сигналізації Ajax, систем контролю і управління доступом, відеодомофонів, налаштування та монтаж акустики, монтаж моніторів для відео нагляду. Однією із послуг є також встановлення автоматики для різних видів воріт.

При замовленні послуги зі встановлення системи відеонагляду у Романа Коваля найближчим часом клієнт отримає знижку 20% на монтаж від 5 камер.

Утім, знижка, каже фахівець, – не єдиний аргумент, чому систему захисту будинку, квартири чи офісу варто замовити якнайшвидше.
Під пильним оком: чому варто встановити відеонагляд вдома чи в офісі та як це зробити на Волині*

«На зимові свята люди часто залишають майно. Наявність камер – запобіжник для грабіжників, а за тим, що відбувається, можна спостерігати, маючи інтернет, з будь-якої локації. Сигналізацію ж можна підключити до охоронної фірми. І її працівники виїдуть на місце, як тільки сигналізація спрацює», - пояснює Роман Коваль.

Свої послуги фахівець зі встановлення систем захисту здебільшого надає у Луцьку, Ківерцях на інших близьких до обласного центру населених пунктах. Утім, за потреби, він може приймати замовлення на виконання робіт на всій території Волині.

Контакти:
Телефони: 063 719 25 33 або 066 950 33 30
Сторінка у фейсбуці: Kovalcam
Під пильним оком: чому варто встановити відеонагляд вдома чи в офісі та як це зробити на Волині*
Під пильним оком: чому варто встановити відеонагляд вдома чи в офісі та як це зробити на Волині*
Під пильним оком: чому варто встановити відеонагляд вдома чи в офісі та як це зробити на Волині*


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Теги: відеонагляд, системи відеонагляду, відеонагляд під ключ
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