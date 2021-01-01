Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо недуги в Україні за добу

За добу 29 грудня в Україні:◾️ зафіксували 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 373, серед медпрацівників – 137);◾️ 117 042 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 671 людина, другу дозу – 83 287 людей, додаткову дозу отримали 692 людини, бустерну дозу – 1392 людини.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 30 грудня.Добовий показник захворюваності кілька днів поспіль тримається на одному рівні, на день раніше зафіксували 5454 інфікованих.Кількість тих, хто одужав за добу, понад місяць перевищує число нових випадків зараження.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 747 осіб;◾️ летальних випадків – 278;◾️ одужало – 10 369 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 660 620 осіб;◾️ одужало – 3 460 249 осіб;◾️ летальних випадків – 95 690;◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 757 339.Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 671 169 людей, з них отримали першу дозу – 14 671 167 людей, отримали дві дози – 13 625 553 людини, отримали додаткову дозу – 3 302 людини, бустерну дозу – 3 672 людини. Загалом провели 28 303 694 щеплення.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1263;Вінницька область – 271;Волинська область – 126;Дніпропетровська область – 185;Донецька область – 350;Житомирська область – 61;Закарпатська область – 214;Запорізька область – 206;Івано-Франківська область – 225;Київська область – 235;Кіровоградська область – 60;Луганська область – 86;Львівська область – 256;Миколаївська область – 140;Одеська область – 339;Полтавська область – 443;Рівненська область – 108;Сумська область – 188;Тернопільська область – 113;Харківська область – 271;Херсонська область – 76;Хмельницька область – 296;Черкаська область – 297;Чернівецька область – 121;Чернігівська область – 0.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.