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Курс валют у Луцьку на 30 грудня

Курс валют у Луцьку на 30 грудня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на четвер, 30 грудня, такий: купівля – 27,15, продаж – 27,24.

Євро купують за 30,55, продають за 30,70.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,50, а купують за 6,60.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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