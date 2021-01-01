У Польщі загинув лучанин
Сьогодні, 09:26
У Польщі (в місті Ополє) 20 грудня трагічно загинув лучанин Андрій Клімук.
Про це повідомляють на сторінці Книга пам’яті померлих за кордоном українців у фейсбуці.
Просять щирої молитви за вічний спокій Андрія, а також про допомогу матері повернути тіло сина з Польщі додому.
Реквізити: 5168745115221621, Приватбанк (отримувач - Клімук Віра Іванівна, мама).
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Про це повідомляють на сторінці Книга пам’яті померлих за кордоном українців у фейсбуці.
Просять щирої молитви за вічний спокій Андрія, а також про допомогу матері повернути тіло сина з Польщі додому.
Реквізити: 5168745115221621, Приватбанк (отримувач - Клімук Віра Іванівна, мама).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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