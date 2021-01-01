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У Польщі загинув лучанин

У Польщі загинув лучанин
У Польщі (в місті Ополє) 20 грудня трагічно загинув лучанин Андрій Клімук.

Про це повідомляють на сторінці Книга пам’яті померлих за кордоном українців у фейсбуці.

Просять щирої молитви за вічний спокій Андрія, а також про допомогу матері повернути тіло сина з Польщі додому.

Реквізити: 5168745115221621, Приватбанк (отримувач - Клімук Віра Іванівна, мама).

У Польщі загинув лучанин

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Теги: Польща, Андрій Клімук
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