У Польщі загинув лучанин

Андрій Клімук.



Про це повідомляють на сторінці



Просять щирої молитви за вічний спокій Андрія, а також про допомогу матері повернути тіло сина з Польщі додому.



Реквізити: 5168745115221621, Приватбанк (отримувач - Клімук Віра Іванівна, мама).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі (в місті Ополє) 20 грудня трагічно загинув лучанинПро це повідомляють на сторінці Книга пам’яті померлих за кордоном українців у фейсбуці.Просять щирої молитви за вічний спокій Андрія, а також про допомогу матері повернути тіло сина з Польщі додому.Реквізити: 5168745115221621, Приватбанк (отримувач - Клімук Віра Іванівна, мама).

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