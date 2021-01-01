За останню добу від коронавірусу померли 9 волинян

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 126 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 11 дітей та 6 медпрацівників.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 160,Летальних випадків (осіб) – 9, з них:Луцький район – 2 випадки: по 1 випадку у Луцькій та Боратинській ТГ;Володимир-Волинський район – 2 випадки: по 1 втпадку у Нововолинській та Локачинській ТГ;Камінь-Каширський район — 1 випадок в Камінь-Каширській ТГ;Ковельський район – 4 випадки: по 1 випадку у Вишнівській, Шацькій, Голобській, Дубечненській територіальних громадах.методом ПЛР (осіб) –957,методом ІФА (осіб) – 157.– 78 хворих:Луцька ТГ – 57 хворихБоратинська ТГ – 1 хворийБерестечківська ТГ – 3 хворихГородищенська ТГ – 1 хворийГорохівська ТГ – 2 хворихКіверцівська ТГ – 3 хворихКолківська ТГ – 1 хворийМар’янівська ТГ – 2 хворихПідгайцівська ТГ – 5 хворихРожищенська ТГ – 2 хворихЦуманська ТГ – 1 хворий– 10 хворих:Іваничівська ТГ – 1 хворийВ. Волинська ТГ – 5 хворихЛокачинська ТГ – 2 хворихНововолинська ТГ – 2 хворих– 2 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 2 хворих– 36 хворих:Вишнівська ТГ – 2 хворихГолобська ТГ – 1 хворийДубівська ТГ – 2 хворихЗаболотівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 17 хворихКолодяжненська ТГ – 5 хворихРатнівська ТГ – 2 хворихСмідинська ТГ – 1 хворийСтаровижівська ТГ – 2 хворихШацька ТГ – 3 хворихзахворіли (осіб) – 103 674 (з них дітей – 7229 та медичних працівників –4436),одужали ( осіб) – 99 748 (з них дітей – 6815 та медичних працівників –4272),летальних випадків (осіб) –2179 (1 дитина та 34медпрацівники).методом ПЛР (осіб) – 407 695,методом ІФА (осіб) –210 297.За добу 29 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3346 щеплень. Першою дозою щепили 1039 осіб, другою дозою – 2307 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 322 278 людей, отримали дві дози – 289 670 людей, отримали додаткову дозу – 16 людей. Загалом провели 611 964 щеплення.