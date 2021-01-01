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За останню добу від коронавірусу померли 9 волинян

За останню добу від коронавірусу померли 9 волинян
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 126 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 11 дітей та 6 медпрацівників.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 160,
Летальних випадків (осіб) – 9, з них:
Луцький район – 2 випадки: по 1 випадку у Луцькій та Боратинській ТГ;
Володимир-Волинський район – 2 випадки: по 1 втпадку у Нововолинській та Локачинській ТГ;
Камінь-Каширський район — 1 випадок в Камінь-Каширській ТГ;
Ковельський район – 4 випадки: по 1 випадку у Вишнівській, Шацькій, Голобській, Дубечненській територіальних громадах.

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) –957,
методом ІФА (осіб) – 157.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 78 хворих:

Луцька ТГ – 57 хворих
Боратинська ТГ – 1 хворий
Берестечківська ТГ – 3 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ – 3 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Підгайцівська ТГ – 5 хворих
Рожищенська ТГ – 2 хворих
Цуманська ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинський район – 10 хворих:

Іваничівська ТГ – 1 хворий
В. Волинська ТГ – 5 хворих
Локачинська ТГ – 2 хворих
Нововолинська ТГ – 2 хворих

Камінь-Каширський район – 2 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 2 хворих

Ковельський район – 36 хворих:

Вишнівська ТГ – 2 хворих
Голобська ТГ – 1 хворий
Дубівська ТГ – 2 хворих
Заболотівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 17 хворих
Колодяжненська ТГ – 5 хворих
Ратнівська ТГ – 2 хворих
Смідинська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 2 хворих
Шацька ТГ – 3 хворих

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 103 674 (з них дітей – 7229 та медичних працівників –4436),
одужали ( осіб) – 99 748 (з них дітей – 6815 та медичних працівників –4272),
летальних випадків (осіб) –2179 (1 дитина та 34медпрацівники).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 407 695,
методом ІФА (осіб) –210 297.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 29 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3346 щеплень. Першою дозою щепили 1039 осіб, другою дозою – 2307 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 322 278 людей, отримали дві дози – 289 670 людей, отримали додаткову дозу – 16 людей. Загалом провели 611 964 щеплення.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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