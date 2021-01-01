Як працює благодійна їдальня у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
Щодня біля благодійної їдальні – черги. За гарячим обідом сюди приходять безхатьки, малозабезпечені і ті, хто опинився у скрутному становищі. Не відмовляють нікому.
Про це пише 12 канал.
Їжа не головне, каже одна з відвідувачок їдальні пані Раїса, але і жити якось треба. Потурбуватися про бабцю нікому, а на носі вже 80. Трапезу влаштовують двома заходами: перша о 12, друга о 13 годині. Усі страви готують по-домашньому.
Їдальня розмістилася на вулиці Парковій у Луцьку, у підземеллі жіночого монастиря Святителя Василія Великого. Готують сестри та волонтери. Працюють вже четвертий місяць і цим рятують здоров’я та життя багатьох людей.
Опікується їдальнею настоятелька обителі ігуменя Анастасія. Розповідати про це не хоче, адже переконана: милостиня – має бути непублічною.
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Про це пише 12 канал.
Їжа не головне, каже одна з відвідувачок їдальні пані Раїса, але і жити якось треба. Потурбуватися про бабцю нікому, а на носі вже 80. Трапезу влаштовують двома заходами: перша о 12, друга о 13 годині. Усі страви готують по-домашньому.
Їдальня розмістилася на вулиці Парковій у Луцьку, у підземеллі жіночого монастиря Святителя Василія Великого. Готують сестри та волонтери. Працюють вже четвертий місяць і цим рятують здоров’я та життя багатьох людей.
Опікується їдальнею настоятелька обителі ігуменя Анастасія. Розповідати про це не хоче, адже переконана: милостиня – має бути непублічною.
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