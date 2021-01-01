На Волині затримали водія з нелегальною деревиною. ФОТО
Сьогодні, 10:20
В с. Прилісне Камінь-Каширського району 29 грудня правоохоронці зупинили водія, який перевозив деревину без належних документів.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Спільно з працівниками лісової охорони наряд ГРПП зупинив Renault Magnum з причепом, водій якого перевозив лісопродукцію породи сосна.
При перевірці товаро-транспортної накладної встановлено, що на колодах відсутні бирки. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Транспортний засіб і деревину кубомасою більше 23 метрів кубічних вилучено.
За цим фактом відомості будуть зареєстровані в ЄРДР, вирішуватиметься питання щодо накладення арешту на вилучене.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Спільно з працівниками лісової охорони наряд ГРПП зупинив Renault Magnum з причепом, водій якого перевозив лісопродукцію породи сосна.
При перевірці товаро-транспортної накладної встановлено, що на колодах відсутні бирки. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Транспортний засіб і деревину кубомасою більше 23 метрів кубічних вилучено.
За цим фактом відомості будуть зареєстровані в ЄРДР, вирішуватиметься питання щодо накладення арешту на вилучене.
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