На Волині затримали водія з нелегальною деревиною. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Спільно з працівниками лісової охорони наряд ГРПП зупинив Renault Magnum з причепом, водій якого перевозив лісопродукцію породи сосна.



При перевірці товаро-транспортної накладної встановлено, що на колодах відсутні бирки. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Транспортний засіб і деревину кубомасою більше 23 метрів кубічних вилучено.



За цим фактом відомості будуть зареєстровані в ЄРДР, вирішуватиметься питання щодо накладення арешту на вилучене.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В с. Прилісне Камінь-Каширського району 29 грудня правоохоронці зупинили водія, який перевозив деревину без належних документів.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Спільно з працівниками лісової охорони наряд ГРПП зупинив Renault Magnum з причепом, водій якого перевозив лісопродукцію породи сосна.При перевірці товаро-транспортної накладної встановлено, що на колодах відсутні бирки. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Транспортний засіб і деревину кубомасою більше 23 метрів кубічних вилучено.За цим фактом відомості будуть зареєстровані в ЄРДР, вирішуватиметься питання щодо накладення арешту на вилучене.

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