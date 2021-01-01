Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, 48 людей перебуває під високими потоками кисню, 8 – в реанімації, 1 людина – під апаратом ШВЛ, 3 – в критичному стані, 26 – у важкому. За минулу добу поступило 4 людей, виписали – 11-х, летальних випадків не має. Хворі спожили трохи більше 1,8 тонн кисню, залишалося 20,3 тонни кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 30 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 53 пацієнти.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, 48 людей перебуває під високими потоками кисню, 8 – в реанімації, 1 людина – під апаратом ШВЛ, 3 – в критичному стані, 26 – у важкому. За минулу добу поступило 4 людей, виписали – 11-х, летальних випадків не має. Хворі спожили трохи більше 1,8 тонн кисню, залишалося 20,3 тонни кисню.

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