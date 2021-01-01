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Жінка з Волині народила вдома дитину і викинула на вулицю

Жінка з Волині народила вдома дитину і викинула на вулицю
39-річна жителька одного з сіл Ковельського району народила дитину вдома і викинула немовля на вулицю. Волинянку підозрюють у залишенні дитини в небезпеці.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Слідство вважає, що жінка, яка приховувала від усіх свій стан та не перебувала на обліку як вагітна, народила 25 жовтня 2021 року удома здорову доношену дівчинку й залишила надворі.

На щастя, дитину за деякий час знайшов її батько та викликав медичну допомогу.

Нині життю дівчинки нічого не загрожує.

Зауважимо, що згідно із санкцією частини 2 статті 135 КК України завідоме залишення у небезпеці новонародженої дитини, якщо матір не перебувала в обумовленому пологами стані, карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.




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Теги: дитина, немовля, небезпека
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