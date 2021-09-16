Які вакансії з неповною зайнятістю зараз актуальні в Ужгороді*





Які вакансії пропонують часткову зайнятість

Часткову зайнятість передбачають такі пропозиції про роботу:



- будівельник;

- продавець-консультант;

- касир;

- мерчендайзер;

- водій;

- кухар;

- майстер з клінінгу.



Будівельні роботи зазвичай асоціюються з ненормованим робочим днем, проте графік завжди узгоджується заздалегідь. Це зручний варіант для тих, хто планує працювати у зручний для себе час.



Неповна зайнятість та погодинна оплата можлива на посаді продавця-консультанта, касира. В магазинах, торговельних центрах, супермаркетах надають можливість працювати від 4 годин на день. Таких графік підходить і студентам, і для роботи за сумісництвом, і для тих, хто має мінімум вільного часу.



Ще один варіант — робота мерчендайзера, який може регулювати робочий день самостійно. У цій спеціальності важливо виконати всі завдання, а скільки часу ви на це витрачаєте — залежить від досвіду та вмінь.



Робота водієм в таксі також належить до вакансій із частковою зайнятістю. Сучасні служби таксі дозволяють водіям працювати в будь-який час, тому ви зможете доєднатися до виконання замовлень будь-коли. Це зручна можливість заробляти у вільний час та мати оптимальний робочий графік.



Неповна зайнятість у сфері краси

Можливість працювати неповний робочий день надають у салонах краси. Перукар, колорист, майстер манікюру можуть брати замовлення на зручний час. Звісно, дохід залежить від кількості клієнтів, тому значення має і швидкість роботи, і відгуки клієнтів. Якщо ви працюєте швидко та якісно, то зможете виконати максимум завдань за 4-6 годин на день.



У багатьох компаніях графік роботи обговорюється індивідуально. Це дозволяє знайти роботу своєї мрії та працювати стільки, скільки ви хочете.



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