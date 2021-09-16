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Які вакансії з неповною зайнятістю зараз актуальні в Ужгороді*

Які вакансії з неповною зайнятістю зараз актуальні в Ужгороді*
Якщо вас цікавить робота в Ужгороді та ви налаштовані знайти вакансії з частковою зайнятістю, то можете обирати пропозиції в багатьох сферах. На сервісі OLX Робота ви знайдете найактуальніші пропозиції для новачків та досвідчених спеціалістів. Для зручного вибору можна скористатися фільтрами.

Які вакансії пропонують часткову зайнятість


Часткову зайнятість передбачають такі пропозиції про роботу:

- будівельник;
- продавець-консультант;
- касир;
- мерчендайзер;
- водій;
- кухар;
- майстер з клінінгу.

Будівельні роботи зазвичай асоціюються з ненормованим робочим днем, проте графік завжди узгоджується заздалегідь. Це зручний варіант для тих, хто планує працювати у зручний для себе час.

Неповна зайнятість та погодинна оплата можлива на посаді продавця-консультанта, касира. В магазинах, торговельних центрах, супермаркетах надають можливість працювати від 4 годин на день. Таких графік підходить і студентам, і для роботи за сумісництвом, і для тих, хто має мінімум вільного часу.

Ще один варіант — робота мерчендайзера, який може регулювати робочий день самостійно. У цій спеціальності важливо виконати всі завдання, а скільки часу ви на це витрачаєте — залежить від досвіду та вмінь.

Робота водієм в таксі також належить до вакансій із частковою зайнятістю. Сучасні служби таксі дозволяють водіям працювати в будь-який час, тому ви зможете доєднатися до виконання замовлень будь-коли. Це зручна можливість заробляти у вільний час та мати оптимальний робочий графік.

Неповна зайнятість у сфері краси


Можливість працювати неповний робочий день надають у салонах краси. Перукар, колорист, майстер манікюру можуть брати замовлення на зручний час. Звісно, дохід залежить від кількості клієнтів, тому значення має і швидкість роботи, і відгуки клієнтів. Якщо ви працюєте швидко та якісно, то зможете виконати максимум завдань за 4-6 годин на день.

У багатьох компаніях графік роботи обговорюється індивідуально. Це дозволяє знайти роботу своєї мрії та працювати стільки, скільки ви хочете.

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Теги: робота, працевлаштування, Ужгород
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