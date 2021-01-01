В Україні всі регіони перейшли до «жовтої» зони: які обмеження діють
Сьогодні, 11:27
Для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат або тимчасову довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення.
Про це повідомляє ТСН.
Зазначимо, що термін дії "жовтого" сертифіката скоротили до 30 днів.
У межах жовтого рівня заборонено:
Відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;
Робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу;
Проведення масових заходів;
Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
Робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);
Робота спортзалів, басейнів;
Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);
Міжобласні та міжнародні перевезення.
Обмеження не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:
"жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);
"зелений" COVID-сертифікат (чинний 365 днів);
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).
сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).
Міжобласні та міжнародні перевезення.
Нагадаємо, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech - 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.
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Про це повідомляє ТСН.
Зазначимо, що термін дії "жовтого" сертифіката скоротили до 30 днів.
У межах жовтого рівня заборонено:
Відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;
Робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу;
Проведення масових заходів;
Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
Робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);
Робота спортзалів, басейнів;
Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);
Міжобласні та міжнародні перевезення.
Обмеження не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:
"жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);
"зелений" COVID-сертифікат (чинний 365 днів);
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).
сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).
Міжобласні та міжнародні перевезення.
Нагадаємо, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech - 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.
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