В Україні всі регіони перейшли до «жовтої» зони: які обмеження діють





Про це повідомляє



Зазначимо, що термін дії "жовтого" сертифіката скоротили до 30 днів.



У межах жовтого рівня заборонено:



Відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;

Робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу;

Проведення масових заходів;

Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

Робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);

Робота спортзалів, басейнів;

Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);

Міжобласні та міжнародні перевезення.



Обмеження не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:



"жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

"зелений" COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Міжобласні та міжнародні перевезення.



Нагадаємо, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech - 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат або тимчасову довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення.Про це повідомляє ТСН Зазначимо, що термін дії "жовтого" сертифіката скоротили до 30 днів.Відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;Робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу;Проведення масових заходів;Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;Робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);Робота спортзалів, басейнів;Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);Міжобласні та міжнародні перевезення."жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);"зелений" COVID-сертифікат (чинний 365 днів);Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).Міжобласні та міжнародні перевезення.Нагадаємо, що: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech - 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.

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