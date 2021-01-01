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Через порив на мережі вісім будинків у Луцьку залишились без тепла

Через порив на мережі вісім будинків у Луцьку залишились без тепла
Через порив на тепловій мережі тимчасово призупинили роботу теплового пункту на проспекті Соборності. Вісім будинків залишились без тепла та гарячої води.

Про це розповів Суспільному речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков.

У зв’язку із виконанням аварійно-відновлювальних робіт на тепловій мережі тимчасово зупинено роботу Центрального теплового пункту на просп. Соборності, 20д. На час ремонту послуги з постачання гарячої води та постачання тепла тимчасово відсутні в житлових будинках на просп. Соборності, 20, 20а, 22, 22а, 25, вул. Кравчука, 16, 18, 20.

Завершити роботи та відновити послуги у ДКП "Луцьктепло" планують 30 грудня до кінця дня, — каже Антон Безносиков.

У зв’язку із заміною аварійної ділянки трубопроводів гарячого водопостачання тимчасово припинено подачу гарячої води до будинків на вул. Метельницького, 4-6. Роботи із заміни понад 40 м трубопроводів триватимуть впродовж 30-31 грудня.

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Теги: Луцьк, будинки, тепло
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