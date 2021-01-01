Через порив на мережі вісім будинків у Луцьку залишились без тепла
Сьогодні, 12:20
Через порив на тепловій мережі тимчасово призупинили роботу теплового пункту на проспекті Соборності. Вісім будинків залишились без тепла та гарячої води.
Про це розповів Суспільному речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков.
У зв’язку із виконанням аварійно-відновлювальних робіт на тепловій мережі тимчасово зупинено роботу Центрального теплового пункту на просп. Соборності, 20д. На час ремонту послуги з постачання гарячої води та постачання тепла тимчасово відсутні в житлових будинках на просп. Соборності, 20, 20а, 22, 22а, 25, вул. Кравчука, 16, 18, 20.
Завершити роботи та відновити послуги у ДКП "Луцьктепло" планують 30 грудня до кінця дня, — каже Антон Безносиков.
У зв’язку із заміною аварійної ділянки трубопроводів гарячого водопостачання тимчасово припинено подачу гарячої води до будинків на вул. Метельницького, 4-6. Роботи із заміни понад 40 м трубопроводів триватимуть впродовж 30-31 грудня.
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Про це розповів Суспільному речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков.
У зв’язку із виконанням аварійно-відновлювальних робіт на тепловій мережі тимчасово зупинено роботу Центрального теплового пункту на просп. Соборності, 20д. На час ремонту послуги з постачання гарячої води та постачання тепла тимчасово відсутні в житлових будинках на просп. Соборності, 20, 20а, 22, 22а, 25, вул. Кравчука, 16, 18, 20.
Завершити роботи та відновити послуги у ДКП "Луцьктепло" планують 30 грудня до кінця дня, — каже Антон Безносиков.
У зв’язку із заміною аварійної ділянки трубопроводів гарячого водопостачання тимчасово припинено подачу гарячої води до будинків на вул. Метельницького, 4-6. Роботи із заміни понад 40 м трубопроводів триватимуть впродовж 30-31 грудня.
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