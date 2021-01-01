У Луцьку вночі зупинили п'яного водія без «прав»

Сьогодні, 30 грудня, близько 2-ї години ночі, на вулиці Рівненській, що у Луцьку, патрульні виявили транспортний засіб Fiat Uno, водій якого рухався, порушуючи ПДР.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Патрульні зупинили вказаний транспортний засіб, а під час спілкування з 39-річним керманичем, виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,19 проміле, майже в 11 разів перевищує допустиму норму.Окрім того, патрульні встановили, що керманич не має при собі документів на транспортний засіб та посвідчення водія.Тож на чоловіка патрульні склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не пред’явила для перевірки документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.