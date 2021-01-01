У Луцьку вночі зупинили п'яного водія без «прав»
Сьогодні, 12:08
Сьогодні, 30 грудня, близько 2-ї години ночі, на вулиці Рівненській, що у Луцьку, патрульні виявили транспортний засіб Fiat Uno, водій якого рухався, порушуючи ПДР.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Патрульні зупинили вказаний транспортний засіб, а під час спілкування з 39-річним керманичем, виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,19 проміле, майже в 11 разів перевищує допустиму норму.
Окрім того, патрульні встановили, що керманич не має при собі документів на транспортний засіб та посвідчення водія.
Тож на чоловіка патрульні склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не пред’явила для перевірки документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Патрульні зупинили вказаний транспортний засіб, а під час спілкування з 39-річним керманичем, виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,19 проміле, майже в 11 разів перевищує допустиму норму.
Окрім того, патрульні встановили, що керманич не має при собі документів на транспортний засіб та посвідчення водія.
Тож на чоловіка патрульні склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не пред’явила для перевірки документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.
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