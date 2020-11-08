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62-річному волинянину трансплантували донорське серце. ФОТО

62-річному волинянину трансплантували донорське серце. ФОТО
62-річному Олексію Васильовичу з Турійщини на початку грудня трансплантували донорське серце.

Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО.

Три тижні пацієнт перебував під наглядом лікарів. У доброму самопочутті та з гарним настроєм він вже готується до зустрічі з родиною.

Довгий час чоловік хворів на ішемічну карідіоміопатію, переніс два інфаркти, які спричинили незворотне ураження серцевого м’яза. Єдиним порятунком життя була трансплантація. Операція пройшла успішно. Донорське серце запрацювало на операційному столі одразу, як лікарі зупинили апарат штучного кровообігу.

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Теги: Ковель, трансплантація
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