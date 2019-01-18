У Ковелі встановлять контейнери для небезпечних відходів

Йдеться про 42 спеціальні пластикові контейнери для збору батарейок від ТзОВ «ЕКО-ЛЬВІВ» вартістю 18 900 грн та три великі металеві контейнери з Києва від ТзОВ «КФ-СІСТЕМС» для збору небезпечних відходів привезли.Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбук написав міський головаВони - для використаних ламп, батарейок, акумуляторів та термометрів. Вартість – 29 тисяч 998 гривень.Поки що тимчасово вони розташовані на першому поверсі міської ради.Придбання таких контейнерів – це один із пунктів Комплексної місцевої програми захисту населення і територій Ковельської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки.«Тож зовсім скоро невеличкі контейнери роздадамо в ЦНАП, садочки, школи Ковеля. Великі думаємо поставити в центрі: один біля входу в ЦУМ, ще один - на Привокзальній площі біля входу в «Салют». Щодо третього поки не визначилися. Де б порадили?», - написав Ігор Чайка.