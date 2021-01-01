На Волині вилучили контрафактні цигарки. ФОТО
Сьогодні, 12:40
У ході обшуків в оселях жителів міста Каменя-Каширського та Камінь-Каширського району правоохоронці виявили і вилучили понад 20 ящиків цигарок різних торговельних марок українського та білоруського виробництва, в тому числі й без марок акцизного податку.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За процесуального керівництва Камінь-Каширської окружної прокуратури оперативні співробітники Волинського прикордонного загону та працівники поліції у межах розслідування кримінального провадження про виготовлення з метою використання при збуті товару підроблених марок акцизного податку (ст. 199 КК України ) провели 30 грудня 2021 року чотири санкціоновані судом обшуки в оселях жителів міста Каменя-Каширського та Камінь-Каширського району.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та про притягнення причетних до незаконного промислу осіб до встановленої законом відповідальності.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За процесуального керівництва Камінь-Каширської окружної прокуратури оперативні співробітники Волинського прикордонного загону та працівники поліції у межах розслідування кримінального провадження про виготовлення з метою використання при збуті товару підроблених марок акцизного податку (ст. 199 КК України ) провели 30 грудня 2021 року чотири санкціоновані судом обшуки в оселях жителів міста Каменя-Каширського та Камінь-Каширського району.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та про притягнення причетних до незаконного промислу осіб до встановленої законом відповідальності.
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