На Волині вилучили контрафактні цигарки. ФОТО

У ході обшуків в оселях жителів міста Каменя-Каширського та Камінь-Каширського району правоохоронці виявили і вилучили понад 20 ящиків цигарок різних торговельних марок українського та білоруського виробництва, в тому числі й без марок акцизного податку.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.За процесуального керівництва Камінь-Каширської окружної прокуратури оперативні співробітники Волинського прикордонного загону та працівники поліції у межах розслідування кримінального провадження про виготовлення з метою використання при збуті товару підроблених марок акцизного податку (ст. 199 КК України ) провели 30 грудня 2021 року чотири санкціоновані судом обшуки в оселях жителів міста Каменя-Каширського та Камінь-Каширського району.Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та про притягнення причетних до незаконного промислу осіб до встановленої законом відповідальності.