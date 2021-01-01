вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині вилучили контрафактні цигарки. ФОТО

На Волині вилучили контрафактні цигарки. ФОТО
У ході обшуків в оселях жителів міста Каменя-Каширського та Камінь-Каширського району правоохоронці виявили і вилучили понад 20 ящиків цигарок різних торговельних марок українського та білоруського виробництва, в тому числі й без марок акцизного податку.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За процесуального керівництва Камінь-Каширської окружної прокуратури оперативні співробітники Волинського прикордонного загону та працівники поліції у межах розслідування кримінального провадження про виготовлення з метою використання при збуті товару підроблених марок акцизного податку (ст. 199 КК України ) провели 30 грудня 2021 року чотири санкціоновані судом обшуки в оселях жителів міста Каменя-Каширського та Камінь-Каширського району.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та про притягнення причетних до незаконного промислу осіб до встановленої законом відповідальності.
На Волині вилучили контрафактні цигарки. ФОТО
На Волині вилучили контрафактні цигарки. ФОТО
На Волині вилучили контрафактні цигарки. ФОТО
На Волині вилучили контрафактні цигарки. ФОТО
На Волині вилучили контрафактні цигарки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: цигарки, Камінь-Каширщини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мер Луцька розповів, чому проспект Волі не розширили до чотирьох смуг
Сьогодні, 12:56
На Волині вилучили контрафактні цигарки. ФОТО
Сьогодні, 12:40
62-річному волинянину трансплантували донорське серце. ФОТО
Сьогодні, 12:35
Через порив на мережі вісім будинків у Луцьку залишились без тепла
Сьогодні, 12:20
У Луцьку вночі зупинили п'яного водія без «прав»
Сьогодні, 12:08
Схожі новини
Через волинський кордон у руді хотіли провезти контрабанду цигарок. ФОТО Через волинський кордон у руді хотіли провезти контрабанду цигарок. ФОТО
01 грудень, 12:28
На Волині у торговому закладі вилучили безакцизні цигарки На Волині у торговому закладі вилучили безакцизні цигарки
18 листопад, 12:27
На «Ягодині» у вантажівці знайшли 500 пачок контрабандних цигарок На «Ягодині» у вантажівці знайшли 500 пачок контрабандних цигарок
15 листопад, 09:23
На Волині виявили 10 ящиків контрабандних сигарет у вантажному потязі.ФОТО.ВІДЕО На Волині виявили 10 ящиків контрабандних сигарет у вантажному потязі.ФОТО.ВІДЕО
16 жовтень, 13:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мер Луцька розповів, чому проспект Волі не розширили до чотирьох смуг
Сьогодні, 12:56
 0
На Волині вилучили контрафактні цигарки. ФОТО
Сьогодні, 12:40
 0
62-річному волинянину трансплантували донорське серце. ФОТО
Сьогодні, 12:35
 0
Через порив на мережі вісім будинків у Луцьку залишились без тепла
Сьогодні, 12:20
 0
У Луцьку вночі зупинили п'яного водія без «прав»
Сьогодні, 12:08
 0
Медіа
відео
1/8