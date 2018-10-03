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На ливарному підприємстві на Волині стався вибух. ФОТО

На ливарному підприємстві на Волині стався вибух. ФОТО
30-го грудня на ливарному підприємстві у Нововолинську вибухнув газовий балон.

Як повідомили БУГу рятувальники, на місці вибуху загоряння не виявили. Постраждалих, на щастя, немає.

За словами очевидців, у приміщенні розірвало дах. Уламки розкидало в радіусі 30-40 метрів, повідомляє nvip.
На ливарному підприємстві на Волині стався вибух. ФОТО
На ливарному підприємстві на Волині стався вибух. ФОТО
На ливарному підприємстві на Волині стався вибух. ФОТО
На ливарному підприємстві на Волині стався вибух. ФОТО
На ливарному підприємстві на Волині стався вибух. ФОТО
На ливарному підприємстві на Волині стався вибух. ФОТО
На ливарному підприємстві на Волині стався вибух. ФОТО




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Теги: вибух, ливарне підприємство, Нововолинськ
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