На ливарному підприємстві на Волині стався вибух. ФОТО





Як повідомили



За словами очевидців, у приміщенні розірвало дах. Уламки розкидало в радіусі 30-40 метрів, повідомляє nvip.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30-го грудня на ливарному підприємстві у Нововолинську вибухнув газовий балон.Як повідомили БУГу рятувальники, на місці вибуху загоряння не виявили. Постраждалих, на щастя, немає.За словами очевидців, у приміщенні розірвало дах. Уламки розкидало в радіусі 30-40 метрів, повідомляє nvip.

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