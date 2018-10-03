На ливарному підприємстві на Волині стався вибух. ФОТО
Сьогодні, 13:07
30-го грудня на ливарному підприємстві у Нововолинську вибухнув газовий балон.
Як повідомили БУГу рятувальники, на місці вибуху загоряння не виявили. Постраждалих, на щастя, немає.
За словами очевидців, у приміщенні розірвало дах. Уламки розкидало в радіусі 30-40 метрів, повідомляє nvip.
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Як повідомили БУГу рятувальники, на місці вибуху загоряння не виявили. Постраждалих, на щастя, немає.
За словами очевидців, у приміщенні розірвало дах. Уламки розкидало в радіусі 30-40 метрів, повідомляє nvip.
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