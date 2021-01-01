«СВІДОМІ» привітали лучан з Новим роком. ВІДЕО
Сьогодні, 14:13
Лідер Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський разом зі своєю командою – депутатами Луцької міської та районної рад – привітали волинян з Новим роком та Різдвом Христовим.
Відеопривітання опублікували у фейсбуці «Громадянського Руху «СВІДОМІ».
Подаємо текст привітання без змін:
«Шановні волиняни, команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» вітає Вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Рік, що минає, не був легким. Ми досі продовжуємо боротися з пандемією, яка забирає наших знайомих та близьких. Не зникла загроза і на наших східних та північних кордонах, хоч ми дуже прагнемо миру.
Але за цей час ми навчилися бути сильними, не здаватися і допомагати один одному пройти через випробування, які посилає нам доля.
У новорічні та різдвяні свята ми особливо віримо, що світ стане кращим і добрішим, а в Україні наступить мир, що щастя і успіх неодмінно прийдуть у кожну родину.
Тож нехай 2022-й стане для Вас роком яскравих ідей, довгоочікуваних змін та знакових подій! Хай Бог допомагає Вам, щоб у ці святкові дні Ви були оточені теплом і любов’ю своїх рідних!
Щасливого Нового року та веселого Різдва!»
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Відеопривітання опублікували у фейсбуці «Громадянського Руху «СВІДОМІ».
Подаємо текст привітання без змін:
«Шановні волиняни, команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» вітає Вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Рік, що минає, не був легким. Ми досі продовжуємо боротися з пандемією, яка забирає наших знайомих та близьких. Не зникла загроза і на наших східних та північних кордонах, хоч ми дуже прагнемо миру.
Але за цей час ми навчилися бути сильними, не здаватися і допомагати один одному пройти через випробування, які посилає нам доля.
У новорічні та різдвяні свята ми особливо віримо, що світ стане кращим і добрішим, а в Україні наступить мир, що щастя і успіх неодмінно прийдуть у кожну родину.
Тож нехай 2022-й стане для Вас роком яскравих ідей, довгоочікуваних змін та знакових подій! Хай Бог допомагає Вам, щоб у ці святкові дні Ви були оточені теплом і любов’ю своїх рідних!
Щасливого Нового року та веселого Різдва!»
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