вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на переході легковик збив чоловіка. ВІДЕО

У Луцьку на переході легковик збив чоловіка. ВІДЕО
У Луцьку на пішохідному переході автомобіль зніс чоловіка.

Аварія трапилася у середу, 29 грудня, інформує один зі місцевих телеграм-каналів.

Відео надіслав інший водій, який зафіксував момент аварії на камеру відеореєстратора. Він саме зупинився, аби пропустити пішохода. У той час, коли чоловік почав переходити дорогу по переходу, автомобіль «Фольксваген» не зупинився, а намагався об'їхати пішохода.

Зрештою, чоловік опинився на капоті авто.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на переході легковик збив чоловіка. ВІДЕО
Сьогодні, 16:00
У волинському місті водій помер за кермом. ФОТО
Сьогодні, 15:43
У Волинському перинатальному центрі народилась п’ята трійня. ФОТО
Сьогодні, 15:10
Які вулиці ремонтуватимуть у Луцьку в наступному році
Сьогодні, 14:59
Волонтерка на луцькому ринку збирає допомогу нужденним. ВІДЕО
Сьогодні, 14:20
Схожі новини
Поблизу Луцька зіткнулися три автівки: постраждав водій Fiat Doblo Поблизу Луцька зіткнулися три автівки: постраждав водій Fiat Doblo
29 грудень, 10:18
У Луцьку інкасаторське авто потрапило в ДТП. ФОТО У Луцьку інкасаторське авто потрапило в ДТП. ФОТО
28 грудень, 16:44
З перевізником, маршрутка якого злетіла з дороги у стовп в Луцьку, розірвуть договір З перевізником, маршрутка якого злетіла з дороги у стовп в Луцьку, розірвуть договір
28 грудень, 11:50
Поблизу Луцька зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО Поблизу Луцька зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО
28 грудень, 11:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на переході легковик збив чоловіка. ВІДЕО
Сьогодні, 16:00
 0
У волинському місті водій помер за кермом. ФОТО
Сьогодні, 15:43
 0
У Волинському перинатальному центрі народилась п’ята трійня. ФОТО
Сьогодні, 15:10
 0
Які вулиці ремонтуватимуть у Луцьку в наступному році
Сьогодні, 14:59
 0
Волонтерка на луцькому ринку збирає допомогу нужденним. ВІДЕО
Сьогодні, 14:20
 0
Медіа
відео
1/8