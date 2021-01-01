У Луцьку на переході легковик збив чоловіка. ВІДЕО





Аварія трапилася у середу, 29 грудня, інформує один зі місцевих телеграм-каналів.



Відео надіслав інший водій, який зафіксував момент аварії на камеру відеореєстратора. Він саме зупинився, аби пропустити пішохода. У той час, коли чоловік почав переходити дорогу по переходу, автомобіль «Фольксваген» не зупинився, а намагався об'їхати пішохода.



Зрештою, чоловік опинився на капоті авто.





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