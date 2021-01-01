Волонтерка на луцькому ринку збирає допомогу нужденним. ВІДЕО





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Вже не перший рік щонеділі відвозить гуманітарну допомогу в села луцька волонтерка з північного ринку Вікторія Поліщук. Усі речі приносять лучани на ринок. Звідти везуть у села. Цього разу дві вантажівки з добром привезли в села Озеряни, Сушибаба та Пересіка.



Прийшли отримати допомогу сотні людей.



Якщо вам потрібна допомога або ви можете допомогти звертайтеся до Вікторії. Ятка волонтерки знаходиться на Північному ринку в Луцьку. Або ж телефонуйте за номером: 050 56 43 933.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волонтерка з луцького ринку допомагає волинянам з далеких сіл. На точці, де продає консервацію, збирає потрібні речі для селян. Їх, до слова, звозять з усього міста.Про це пише 12 канал Вже не перший рік щонеділі відвозить гуманітарну допомогу в села луцька волонтерка з північного ринку. Усі речі приносять лучани на ринок. Звідти везуть у села. Цього разу дві вантажівки з добром привезли в села Озеряни, Сушибаба та Пересіка.Прийшли отримати допомогу сотні людей.Якщо вам потрібна допомога або ви можете допомогти звертайтеся до Вікторії. Ятка волонтерки знаходиться на Північному ринку в Луцьку. Або ж телефонуйте за номером: 050 56 43 933.

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