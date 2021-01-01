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Волонтерка на луцькому ринку збирає допомогу нужденним. ВІДЕО

Волонтерка на луцькому ринку збирає допомогу нужденним. ВІДЕО
Волонтерка з луцького ринку допомагає волинянам з далеких сіл. На точці, де продає консервацію, збирає потрібні речі для селян. Їх, до слова, звозять з усього міста.

Про це пише 12 канал.

Вже не перший рік щонеділі відвозить гуманітарну допомогу в села луцька волонтерка з північного ринку Вікторія Поліщук. Усі речі приносять лучани на ринок. Звідти везуть у села. Цього разу дві вантажівки з добром привезли в села Озеряни, Сушибаба та Пересіка.

Прийшли отримати допомогу сотні людей.

Якщо вам потрібна допомога або ви можете допомогти звертайтеся до Вікторії. Ятка волонтерки знаходиться на Північному ринку в Луцьку. Або ж телефонуйте за номером: 050 56 43 933.


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Теги: Луцьк, волонтерка, допомога, ринок
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