Які вулиці ремонтуватимуть у Луцьку в наступному році





Про це в інтерв’ю Ігор Поліщук.



На проспекті Волі капітальний ремонт не завершили і, каже він, щойно дозволять погодні умови, робота закипить знову.



«Залишилося завершити велодоріжку, тротуар, замінити все освітлення на LED, встановити на тротуарах освітлення, вуличні меблі, лавочки, смітники. І, звичайно, озеленення. Його буде дуже багато – висадять понад 140 дерев, кущів», – наголосив він.



Продовжать ремонтувати і проспект Соборності.



«Влітку відремонтували всю непарну частину проспекту від перехрестя з вулицею Чорновола аж до кільця біля Північного ринку. Усе це коштувало 25 мільйонів гривень. З настанням сприятливих погодних умов нанесуть розмітку. Буде три смуги, одна з яких – для громадського транспорту. Перед перехрестями ці три смуги будуть переходити у чотири, щоб автомобілі, які повертають ліворуч, не створювали перешкод і щоб збільшити пропускну здатність проспекту», – пояснив мер.



Планують закінчити капітальний ремонт вулиці Дубнівської.



«Цього року вдалося вкласти нижній шар асфальту по вулиці Дубнівській. Цей відрізок був у жахливому стані, і я не уявляю, як би він пережив зимовий період… Наступного року ми продовжимо, і буде відремонтовано все асфальтне покриття від перехрестя з вулицею Карпенка-Карого до Київського майдану. Також там буде відбуватися заміна мереж. Хто їздить тудою – бачить, як від просідання мереж попросідав асфальт. Будуть облаштовані тротуари, освітлення, озеленення», – пообіцяв міський голова.



За його словами, капітальна реконструкція в наступному році очікує і бульвар Дружби народів, де планують відремонтувати і тротуари, і проїжджу частину.



Потребує ремонту також проспект Відродження.



«Ми вже замовили проєкт по проспекту Відродження. Він зараз у дуже поганому стані, особливо відрізок від вулиці Рівненської і до перехрестя з проспектом Молоді», – каже Ігор Поліщук.



«Разом з тим передбачаємо 55 млн грн на ремонти дрібніших вулиць. У нас їх дуже багато, тому що є приєднані громади. Є приватний сектор у нашому місті – це і Львівський масив, і Вересневе, і Вишків, і Теремнівський масив», – додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У наступному році луцька влада запланувала відремонтувати низку вулиць, передбачивши для цього у бюджеті міста 190 мільйонів гривень. На деяких дорогах завершуватимуть вже розпочату реконструкцію, як-от проспект Волі, вулиця Дубнівська, а на інших тільки розпочинатимуть ремонтні роботи.Про це в інтерв’ю 12 каналу розповів міський головаНа проспекті Волі капітальний ремонт не завершили і, каже він, щойно дозволять погодні умови, робота закипить знову.«Залишилося завершити велодоріжку, тротуар, замінити все освітлення на LED, встановити на тротуарах освітлення, вуличні меблі, лавочки, смітники. І, звичайно, озеленення. Його буде дуже багато – висадять понад 140 дерев, кущів», – наголосив він.Продовжать ремонтувати і проспект Соборності.«Влітку відремонтували всю непарну частину проспекту від перехрестя з вулицею Чорновола аж до кільця біля Північного ринку. Усе це коштувало 25 мільйонів гривень. З настанням сприятливих погодних умов нанесуть розмітку. Буде три смуги, одна з яких – для громадського транспорту. Перед перехрестями ці три смуги будуть переходити у чотири, щоб автомобілі, які повертають ліворуч, не створювали перешкод і щоб збільшити пропускну здатність проспекту», – пояснив мер.Планують закінчити капітальний ремонт вулиці Дубнівської.«Цього року вдалося вкласти нижній шар асфальту по вулиці Дубнівській. Цей відрізок був у жахливому стані, і я не уявляю, як би він пережив зимовий період… Наступного року ми продовжимо, і буде відремонтовано все асфальтне покриття від перехрестя з вулицею Карпенка-Карого до Київського майдану. Також там буде відбуватися заміна мереж. Хто їздить тудою – бачить, як від просідання мереж попросідав асфальт. Будуть облаштовані тротуари, освітлення, озеленення», – пообіцяв міський голова.За його словами, капітальна реконструкція в наступному році очікує і бульвар Дружби народів, де планують відремонтувати і тротуари, і проїжджу частину.Потребує ремонту також проспект Відродження.«Ми вже замовили проєкт по проспекту Відродження. Він зараз у дуже поганому стані, особливо відрізок від вулиці Рівненської і до перехрестя з проспектом Молоді», – каже Ігор Поліщук.«Разом з тим передбачаємо 55 млн грн на ремонти дрібніших вулиць. У нас їх дуже багато, тому що є приєднані громади. Є приватний сектор у нашому місті – це і Львівський масив, і Вересневе, і Вишків, і Теремнівський масив», – додав він.

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