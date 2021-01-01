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У Волинському перинатальному центрі народилась п’ята трійня. ФОТО

У Волинському перинатальному центрі народилась п’ята трійня. ФОТО
27 грудня, напередодні новорічно-різдвяних свят, у Волинському обласному територіальному медичному об’єднанні захисту материнства і дитинства відзначили ще одне свято – тут народилася п’ята трійня.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини.

Цього разу двоє хлопчиків та дівчинка своєю появою на світ зробили подарунок для мами й тата з Рівненщини Ірини та Олександра Бойків.

Як розповіла генеральна директорка медичного закладу Ірина Горавська, з дня відкриття перинатального центру народилася вже п’ята трійня.

«Трійні не народжуються самостійно. Як правило, це плановий кесарів розтин до терміну завершення пологів. Трійнята дозрівають раніше, є певний протокол по їхньому розродженню. Але ці дітки обрали і день, і час самостійно – в мами розпочалися пологи і потрібно було оперувати. Дітки народилися здорові, з гарною вагою. Найменша дитинка – 2 кілограми 100 грамів, найбільша – 2 кілограми 550 грамів, – зазначила Ірина Горавська. – Дітки перебувають в палаті сумісно з батьками. Жодного дня вони не були в реанімації. Одразу після пологів вони поїхали до тата».
У Волинському перинатальному центрі народилась п’ята трійня. ФОТО

Не приховують радості від народження трійні батьки Ірина та Олександр Бойки, які вже мають трирічну доньку: «Наша донечка вже чекає своїх братиків та сестричку вдома».

Ірина каже, що новину про те, що у тебе буде трійня дізнаєшся не кожного дня: «Спочатку сказали, що у нас буде двійня, а потім лікар знайшов третього малюка і повідомив, що буде трійня. Так трапилося, оскільки було дві яйцеклітини, і одна з них розділилася на дві. Звичайно, в перші хвилини я була трішки в шоці. Зателефонувала до чоловіка, сказала, що в нас буде трійня. Він запитав: це всі наші? (сміється, – ред.). Нам вистачило лише день-два, щоб звикнути до цієї новини. І ми вже щасливі чекали наших діток. Нам сказали, що попередня дата пологів – 27 січня, коли моєму чоловікові виповнюється 35 років. Це був би йому подарунок на всі дні народження наперед (сміється, – ред.). Але дітки сам собі обрали дату. Ми дуже щасливі».
У Волинському перинатальному центрі народилась п’ята трійня. ФОТО

Попри те, що замість одного імені потрібно обирати три, для сім’ї Бойків це не було складним завданням. Першого синочка назвали Даниїлом, другого звуть Давид, а донечку звати Анна.

Ірина наголошує, що обрали Волинський обласний перинатальний центр невипадково, адже тут найкращий персонал, який завжди допомагав та підтримував.
У Волинському перинатальному центрі народилась п’ята трійня. ФОТО

«Нам порадили ставати на облік у Волинському перинатальному центрі, адже це заклад з досконалим обладнанням, тут надають послуги європейського рівня. Ми без вагань поїхали сюди та стали на облік до Щурук Надії Василівни. Дуже їй дякуємо. Лише протягом двох тижнів ми перебували на збереженні. Дуже дякую персоналу, який підібрав схему перевірок, УЗД, нас постійно моніторили, щоб в діток не було жодних синдромів. Нам постійно допомагали. Якщо були якісь хвилювання, я телефонувала лікарям. Загалом вагітність пройшла добре, завдячуючи персоналу перинатального центру. Хочеться подякувати Ірині Іванівні, Ларисі Мирославівні, Наталі Миколаївні, групі неонатологів, анестезіологів, які були присутні під час кесарського розтину та зробили свою справу професійно. – дякує молода мама. – Я йшла на операцію без переживання. Звичайно, були сльози, але це були сльози радості від очікування, що ми скоро зустрінемося зі дітками. Дякую Богу, що вони не були на штучній вентиляції легень і все пройшло добре».
У Волинському перинатальному центрі народилась п’ята трійня. ФОТО

Насамкінець радісні батьки привітали весь персонал з Новим роком та Різдвом Хрестовим, побажавши миру, добробуту та злагоди.

Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ.

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Теги: Волинь, Рівне, трійня
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