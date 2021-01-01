У волинському місті водій помер за кермом. ФОТО
Сьогодні, 15:43
У Володимирі на вулиці Сагайдачного водій помер за кермом.
Про це інформують у спільноті "Твій Володимир".
Зазначають, що водій помер і виїхав на узбіччя близько 14:40.
На місці ДТП працюють медики та поліція.
Інші деталі – згодом.
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Про це інформують у спільноті "Твій Володимир".
Зазначають, що водій помер і виїхав на узбіччя близько 14:40.
На місці ДТП працюють медики та поліція.
Інші деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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