У волинському місті водій помер за кермом. ФОТО





Про це інформують у спільноті "Твій Володимир".



Зазначають, що водій помер і виїхав на узбіччя близько 14:40.



На місці ДТП працюють медики та поліція.



Інші деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі на вулиці Сагайдачного водій помер за кермом.Про це інформують у спільноті "Твій Володимир".Зазначають, що водій помер і виїхав на узбіччя близько 14:40.На місці ДТП працюють медики та поліція.Інші деталі – згодом.

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