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У волинському місті водій помер за кермом. ФОТО

У волинському місті водій помер за кермом. ФОТО
У Володимирі на вулиці Сагайдачного водій помер за кермом.

Про це інформують у спільноті "Твій Володимир".

Зазначають, що водій помер і виїхав на узбіччя близько 14:40.

На місці ДТП працюють медики та поліція.

Інші деталі – згодом.

У волинському місті водій помер за кермом. ФОТО
У волинському місті водій помер за кермом. ФОТО

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Теги: Володимир, ДТП
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