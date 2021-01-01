Майже 2 доби стікала кров'ю: подробиці вбивства волинянином тещі





Про це Інформаційному агентству



Нагадаємо, у селі Заболоття Ковельського району



«Наразі триває досудове розслідування за ч 1. ст. 115 Кримінального кодексу, але слідчі та прокурор мають намір перекваліфікувати на ч.2 «з особливою жорстокістю». Згідно з попередньою версією слідства, затриманий побив колишню тещу у четвер, жінка лежала, стікала кров’ю і вже у суботу померла», – повідомила речниця поліції області Ольга Бузулук.



Наразі до 15 лютого затриманий перебуває у СІЗО, йому оголошено підозру, тривають слідчі дії. Вже опитані ключові свідки: донька вбитої, сусіди, староста села. Ще триває низка експертиз, якщо вони не завершаться до 15 лютого, прокурор буде клопотатися про продовження тримання під вартою.



У разі, якщо статтю перекваліфікують на ч. 2 ст. 115, чоловікові загрожує довічне ув’язнення.



До слова, як інформують власні джерела, чоловік забирав у колишньої тещі гроші, пив. Не раз односельцям казав, що має намір вбити колишню дружину і тещу. Однак до поліції родина не зверталась, щоб спробувати втихомирити дебошира.



Останнім часом жінки мусили жити в родичів на Маневиччині. Та загибла все поривалась поїхати додому, в рідну хату, з якої її вижив колишній зять.



«Дочка їй казала: «Куди ж ти їдеш, він тебе вб’є». Натомість та відповіла: «Нічого, хоч ви житимете нормально», – інформує джерело.



У результаті жінці дали гроші на квиток і та поїхала. Як виявилося – це була її остання поїздка. Сусіди, до слова, про те, що чоловік може відлупцювати жінок, підозрювали. Проте намагалися в чужі сімейні чвари не вникати. Самі ж жінки були дуже сильно залякані нелюдом і не зверталися за допомогою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин так відлупцював тещу, що вона майже дві доби стікала кров’ю і в результаті померла. Йому може загрожувати довічне ув’язнення.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі Нацполіції у Волинській області.Нагадаємо, у селі Заболоття Ковельського району сталася трагедія : 18 грудня за місцем проживання родичі виявили тіло 75-річної жінки з численними тілесними ушкодженнями. Правоохоронці встановили, що злочин скоїв 57-річний чоловік, раніше судимий за вбивство та нещодавно вийшов з місць позбавлення волі.«Наразі триває досудове розслідування за ч 1. ст. 115 Кримінального кодексу, але слідчі та прокурор мають намір перекваліфікувати на ч.2 «з особливою жорстокістю». Згідно з попередньою версією слідства, затриманий побив колишню тещу у четвер, жінка лежала, стікала кров’ю і вже у суботу померла», – повідомила речниця поліції областіНаразі до 15 лютого затриманий перебуває у СІЗО, йому оголошено підозру, тривають слідчі дії. Вже опитані ключові свідки: донька вбитої, сусіди, староста села. Ще триває низка експертиз, якщо вони не завершаться до 15 лютого, прокурор буде клопотатися про продовження тримання під вартою.У разі, якщо статтю перекваліфікують на ч. 2 ст. 115, чоловікові загрожує довічне ув’язнення.До слова, як інформують власні джерела, чоловік забирав у колишньої тещі гроші, пив. Не раз односельцям казав, що має намір вбити колишню дружину і тещу. Однак до поліції родина не зверталась, щоб спробувати втихомирити дебошира.Останнім часом жінки мусили жити в родичів на Маневиччині. Та загибла все поривалась поїхати додому, в рідну хату, з якої її вижив колишній зять.«Дочка їй казала: «Куди ж ти їдеш, він тебе вб’є». Натомість та відповіла: «Нічого, хоч ви житимете нормально», – інформує джерело.У результаті жінці дали гроші на квиток і та поїхала. Як виявилося – це була її остання поїздка. Сусіди, до слова, про те, що чоловік може відлупцювати жінок, підозрювали. Проте намагалися в чужі сімейні чвари не вникати. Самі ж жінки були дуже сильно залякані нелюдом і не зверталися за допомогою.

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