вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Майже 2 доби стікала кров'ю: подробиці вбивства волинянином тещі

Майже 2 доби стікала кров'ю: подробиці вбивства волинянином тещі
Волинянин так відлупцював тещу, що вона майже дві доби стікала кров’ю і в результаті померла. Йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі Нацполіції у Волинській області.

Нагадаємо, у селі Заболоття Ковельського району сталася трагедія: 18 грудня за місцем проживання родичі виявили тіло 75-річної жінки з численними тілесними ушкодженнями. Правоохоронці встановили, що злочин скоїв 57-річний чоловік, раніше судимий за вбивство та нещодавно вийшов з місць позбавлення волі.

«Наразі триває досудове розслідування за ч 1. ст. 115 Кримінального кодексу, але слідчі та прокурор мають намір перекваліфікувати на ч.2 «з особливою жорстокістю». Згідно з попередньою версією слідства, затриманий побив колишню тещу у четвер, жінка лежала, стікала кров’ю і вже у суботу померла», – повідомила речниця поліції області Ольга Бузулук.

Наразі до 15 лютого затриманий перебуває у СІЗО, йому оголошено підозру, тривають слідчі дії. Вже опитані ключові свідки: донька вбитої, сусіди, староста села. Ще триває низка експертиз, якщо вони не завершаться до 15 лютого, прокурор буде клопотатися про продовження тримання під вартою.

У разі, якщо статтю перекваліфікують на ч. 2 ст. 115, чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

До слова, як інформують власні джерела, чоловік забирав у колишньої тещі гроші, пив. Не раз односельцям казав, що має намір вбити колишню дружину і тещу. Однак до поліції родина не зверталась, щоб спробувати втихомирити дебошира.

Останнім часом жінки мусили жити в родичів на Маневиччині. Та загибла все поривалась поїхати додому, в рідну хату, з якої її вижив колишній зять.

«Дочка їй казала: «Куди ж ти їдеш, він тебе вб’є». Натомість та відповіла: «Нічого, хоч ви житимете нормально», – інформує джерело.

У результаті жінці дали гроші на квиток і та поїхала. Як виявилося – це була її остання поїздка. Сусіди, до слова, про те, що чоловік може відлупцювати жінок, підозрювали. Проте намагалися в чужі сімейні чвари не вникати. Самі ж жінки були дуже сильно залякані нелюдом і не зверталися за допомогою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: теща, вбивство, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відремонтували два з чотирьох запланованих мостів
Сьогодні, 16:42
Під пильним оком: чому варто встановити відеонагляд вдома чи в офісі та як це зробити на Волині*
Сьогодні, 16:30
Майже 2 доби стікала кров'ю: подробиці вбивства волинянином тещі
Сьогодні, 16:14
У Луцьку на переході легковик збив чоловіка. ВІДЕО
Сьогодні, 16:00
У волинському місті водій помер за кермом. ФОТО
Сьогодні, 15:43
Схожі новини
На Волині 57-річний чоловік убив свою тещу На Волині 57-річний чоловік убив свою тещу
20 грудень, 11:17
На Волині п'яний мисливець погрожував людині фізичною розправою На Волині п'яний мисливець погрожував людині фізичною розправою
29 грудень, 10:45
На Волині у власному будинку вбили чоловіка На Волині у власному будинку вбили чоловіка
17 грудень, 09:20
На Волині браконьєри вбили самицю кабана На Волині браконьєри вбили самицю кабана
13 грудень, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський човен-довбанку можуть побачити відвідувачі: коли відкриють музей одного експоната
Сьогодні, 17:40
 0
Урбан-парки планують побудувати у різних мікрорайонах Луцька
Сьогодні, 17:10
 0
Лучан просять економити воду у період свят
Сьогодні, 16:56
 0
На Волині відремонтували два з чотирьох запланованих мостів
Сьогодні, 16:42
 0
Під пильним оком: чому варто встановити відеонагляд вдома чи в офісі та як це зробити на Волині*
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8