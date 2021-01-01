Урбан-парки планують побудувати у різних мікрорайонах Луцька
Сьогодні, 17:10
Міський голова Ігор Поліщук анонсував будівництво урбан-парків у різних мікрорайонах Луцька: щороку планують відкривати щонайменше один такий об’єкт.
Про це він розповів в інтерв’ю 12 каналу.
Нагадаємо, перший у Луцьку урбан-парк відкрили на проспекті Молоді восени 2021 року.
«Наступний урбан-парк ми плануємо побудувати на проспекті Соборності, ближче до храму Всіх святих землі Волинської. Там є зона, де його можна розмістити. Думаю, що він також буде користуватися популярністю», – повідомив мер.
Також місця під урбан-парки, каже, шукають і в мікрорайоні вулиці Львівської, і в мікрорайоні ЛПЗ, і в Привокзальному, центральному районах.
«Ми запланували кожного року щонайменше по одному урбан-парку зробити, щоб діти, молодь мали можливість для занять спортом, для розвитку, для розваг», – зазначив Ігор Поліщук.
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Про це він розповів в інтерв’ю 12 каналу.
Нагадаємо, перший у Луцьку урбан-парк відкрили на проспекті Молоді восени 2021 року.
«Наступний урбан-парк ми плануємо побудувати на проспекті Соборності, ближче до храму Всіх святих землі Волинської. Там є зона, де його можна розмістити. Думаю, що він також буде користуватися популярністю», – повідомив мер.
Також місця під урбан-парки, каже, шукають і в мікрорайоні вулиці Львівської, і в мікрорайоні ЛПЗ, і в Привокзальному, центральному районах.
«Ми запланували кожного року щонайменше по одному урбан-парку зробити, щоб діти, молодь мали можливість для занять спортом, для розвитку, для розваг», – зазначив Ігор Поліщук.
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