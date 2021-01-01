Урбан-парки планують побудувати у різних мікрорайонах Луцька

Ігор Поліщук анонсував будівництво урбан-парків у різних мікрорайонах Луцька: щороку планують відкривати щонайменше один такий об’єкт.



Про це він розповів в інтерв’ю



Нагадаємо, перший



«Наступний урбан-парк ми плануємо побудувати на проспекті Соборності, ближче до храму Всіх святих землі Волинської. Там є зона, де його можна розмістити. Думаю, що він також буде користуватися популярністю», – повідомив мер.



Також місця під урбан-парки, каже, шукають і в мікрорайоні вулиці Львівської, і в мікрорайоні ЛПЗ, і в Привокзальному, центральному районах.



«Ми запланували кожного року щонайменше по одному урбан-парку зробити, щоб діти, молодь мали можливість для занять спортом, для розвитку, для розваг», – зазначив Ігор Поліщук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міський головаанонсував будівництво урбан-парків у різних мікрорайонах Луцька: щороку планують відкривати щонайменше один такий об’єкт.Про це він розповів в інтерв’ю 12 каналу Нагадаємо, перший у Луцьку урбан-парк відкрили н а проспекті Молоді восени 2021 року.«Наступний урбан-парк ми плануємо побудувати на проспекті Соборності, ближче до храму Всіх святих землі Волинської. Там є зона, де його можна розмістити. Думаю, що він також буде користуватися популярністю», – повідомив мер.Також місця під урбан-парки, каже, шукають і в мікрорайоні вулиці Львівської, і в мікрорайоні ЛПЗ, і в Привокзальному, центральному районах.«Ми запланували кожного року щонайменше по одному урбан-парку зробити, щоб діти, молодь мали можливість для занять спортом, для розвитку, для розваг», – зазначив Ігор Поліщук.

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