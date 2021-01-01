вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Урбан-парки планують побудувати у різних мікрорайонах Луцька

Урбан-парки планують побудувати у різних мікрорайонах Луцька
Міський голова Ігор Поліщук анонсував будівництво урбан-парків у різних мікрорайонах Луцька: щороку планують відкривати щонайменше один такий об’єкт.

Про це він розповів в інтерв’ю 12 каналу.

Нагадаємо, перший у Луцьку урбан-парк відкрили на проспекті Молоді восени 2021 року.

«Наступний урбан-парк ми плануємо побудувати на проспекті Соборності, ближче до храму Всіх святих землі Волинської. Там є зона, де його можна розмістити. Думаю, що він також буде користуватися популярністю», – повідомив мер.

Також місця під урбан-парки, каже, шукають і в мікрорайоні вулиці Львівської, і в мікрорайоні ЛПЗ, і в Привокзальному, центральному районах.

«Ми запланували кожного року щонайменше по одному урбан-парку зробити, щоб діти, молодь мали можливість для занять спортом, для розвитку, для розваг», – зазначив Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, урбан-парк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Урбан-парки планують побудувати у різних мікрорайонах Луцька
Сьогодні, 17:10
Лучан просять економити воду у період свят
Сьогодні, 16:56
На Волині відремонтували два з чотирьох запланованих мостів
Сьогодні, 16:42
Під пильним оком: чому варто встановити відеонагляд вдома чи в офісі та як це зробити на Волині*
Сьогодні, 16:30
Майже 2 доби стікала кров'ю: подробиці вбивства волинянином тещі
Сьогодні, 16:14
Схожі новини
Другий урбан-парк у Луцьку буде на Соборності Другий урбан-парк у Луцьку буде на Соборності
22 грудень, 16:33
У Луцьку відкрили перший урбан-парк «Молодіжний». ФОТОРЕПОРТАЖ У Луцьку відкрили перший урбан-парк «Молодіжний». ФОТОРЕПОРТАЖ
21 жовтень, 17:49
Як працює у Луцьку перший урбан парк. ВІДЕО Як працює у Луцьку перший урбан парк. ВІДЕО
19 жовтень, 10:55
Завершують будівництво першого урбан-парку у Луцьку: що там є. ФОТО Завершують будівництво першого урбан-парку у Луцьку: що там є. ФОТО
11 жовтень, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Урбан-парки планують побудувати у різних мікрорайонах Луцька
Сьогодні, 17:10
 0
Лучан просять економити воду у період свят
Сьогодні, 16:56
 0
На Волині відремонтували два з чотирьох запланованих мостів
Сьогодні, 16:42
 0
Під пильним оком: чому варто встановити відеонагляд вдома чи в офісі та як це зробити на Волині*
Сьогодні, 16:30
 0
Майже 2 доби стікала кров'ю: подробиці вбивства волинянином тещі
Сьогодні, 16:14
 0
Медіа
відео
1/8