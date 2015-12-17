Волинський човен-довбанку можуть побачити відвідувачі: коли відкриють музей одного експоната





Про це повідомив Петро Хомич.



З його слів, нині для відвідувачів надали можливість оглянути знахідку, котру виявили влітку 2015 року, проте сам музей повноцінно досі не запрацював. Човен, говорить Петро Хомич, розмістили в приміщенні площею 16 метрів на 6,5 метрів.



"Відкриття музею ще не було, воно буде пізніше. Щоб завершити всі роботи, залишилося 400 тисяч гривень згідно з проєктно-кошторисною документацією. Тоді буде завершена реконструкція Маневицького краєзнавчого музею з добудовою для одного експоната. Сам човен у нас красивий, чудовий, виглядає бомбєзно", – зазначив Петро Хомич.



Музей одного експоната планують відкрити в травні наступного року, до Міжнародного дня музеїв. Петро Хомич каже: до цього часу планують завершити всі зовнішні роботи, озеленення території, підключення сигналізації, а також встановлення спеціального обладнання для підтримання в приміщенні однакового температурно-вологісного режиму.



Окрім човна-довбанки, каже Петро Хомич, зараз відвідувачі мають змогу оглянути виставку човників Володимира Ящука з Луцька, який привіз до музею 189 корабликів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині відкрили експозицію унікального човна-довбанки в добудованому приміщенні Маневицького краєзнавчого музею. Роботи у музеї одного експоната завершили ще не повністю.Про це повідомив Суспільному директор закладуЗ його слів, нині для відвідувачів надали можливість оглянути знахідку, котру виявили влітку 2015 року, проте сам музей повноцінно досі не запрацював. Човен, говорить Петро Хомич, розмістили в приміщенні площею 16 метрів на 6,5 метрів."Відкриття музею ще не було, воно буде пізніше. Щоб завершити всі роботи, залишилося 400 тисяч гривень згідно з проєктно-кошторисною документацією. Тоді буде завершена реконструкція Маневицького краєзнавчого музею з добудовою для одного експоната. Сам човен у нас красивий, чудовий, виглядає бомбєзно", – зазначив Петро Хомич.Музей одного експоната планують відкрити в травні наступного року, до Міжнародного дня музеїв. Петро Хомич каже: до цього часу планують завершити всі зовнішні роботи, озеленення території, підключення сигналізації, а також встановлення спеціального обладнання для підтримання в приміщенні однакового температурно-вологісного режиму.Окрім човна-довбанки, каже Петро Хомич, зараз відвідувачі мають змогу оглянути виставку човниківз Луцька, який привіз до музею 189 корабликів.

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