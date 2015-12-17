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Волинський човен-довбанку можуть побачити відвідувачі: коли відкриють музей одного експоната

Волинський човен-довбанку можуть побачити відвідувачі: коли відкриють музей одного експоната
На Волині відкрили експозицію унікального човна-довбанки в добудованому приміщенні Маневицького краєзнавчого музею. Роботи у музеї одного експоната завершили ще не повністю.

Про це повідомив Суспільному директор закладу Петро Хомич.

З його слів, нині для відвідувачів надали можливість оглянути знахідку, котру виявили влітку 2015 року, проте сам музей повноцінно досі не запрацював. Човен, говорить Петро Хомич, розмістили в приміщенні площею 16 метрів на 6,5 метрів.

"Відкриття музею ще не було, воно буде пізніше. Щоб завершити всі роботи, залишилося 400 тисяч гривень згідно з проєктно-кошторисною документацією. Тоді буде завершена реконструкція Маневицького краєзнавчого музею з добудовою для одного експоната. Сам човен у нас красивий, чудовий, виглядає бомбєзно", – зазначив Петро Хомич.

Музей одного експоната планують відкрити в травні наступного року, до Міжнародного дня музеїв. Петро Хомич каже: до цього часу планують завершити всі зовнішні роботи, озеленення території, підключення сигналізації, а також встановлення спеціального обладнання для підтримання в приміщенні однакового температурно-вологісного режиму.
Волинський човен-довбанку можуть побачити відвідувачі: коли відкриють музей одного експоната

Окрім човна-довбанки, каже Петро Хомич, зараз відвідувачі мають змогу оглянути виставку човників Володимира Ящука з Луцька, який привіз до музею 189 корабликів.

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Теги: Волинь, човен-довбанка, музей, Маневичі
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