Волинський човен-довбанку можуть побачити відвідувачі: коли відкриють музей одного експоната
Сьогодні, 17:40
На Волині відкрили експозицію унікального човна-довбанки в добудованому приміщенні Маневицького краєзнавчого музею. Роботи у музеї одного експоната завершили ще не повністю.
Про це повідомив Суспільному директор закладу Петро Хомич.
З його слів, нині для відвідувачів надали можливість оглянути знахідку, котру виявили влітку 2015 року, проте сам музей повноцінно досі не запрацював. Човен, говорить Петро Хомич, розмістили в приміщенні площею 16 метрів на 6,5 метрів.
"Відкриття музею ще не було, воно буде пізніше. Щоб завершити всі роботи, залишилося 400 тисяч гривень згідно з проєктно-кошторисною документацією. Тоді буде завершена реконструкція Маневицького краєзнавчого музею з добудовою для одного експоната. Сам човен у нас красивий, чудовий, виглядає бомбєзно", – зазначив Петро Хомич.
Музей одного експоната планують відкрити в травні наступного року, до Міжнародного дня музеїв. Петро Хомич каже: до цього часу планують завершити всі зовнішні роботи, озеленення території, підключення сигналізації, а також встановлення спеціального обладнання для підтримання в приміщенні однакового температурно-вологісного режиму.
Окрім човна-довбанки, каже Петро Хомич, зараз відвідувачі мають змогу оглянути виставку човників Володимира Ящука з Луцька, який привіз до музею 189 корабликів.
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Про це повідомив Суспільному директор закладу Петро Хомич.
З його слів, нині для відвідувачів надали можливість оглянути знахідку, котру виявили влітку 2015 року, проте сам музей повноцінно досі не запрацював. Човен, говорить Петро Хомич, розмістили в приміщенні площею 16 метрів на 6,5 метрів.
"Відкриття музею ще не було, воно буде пізніше. Щоб завершити всі роботи, залишилося 400 тисяч гривень згідно з проєктно-кошторисною документацією. Тоді буде завершена реконструкція Маневицького краєзнавчого музею з добудовою для одного експоната. Сам човен у нас красивий, чудовий, виглядає бомбєзно", – зазначив Петро Хомич.
Музей одного експоната планують відкрити в травні наступного року, до Міжнародного дня музеїв. Петро Хомич каже: до цього часу планують завершити всі зовнішні роботи, озеленення території, підключення сигналізації, а також встановлення спеціального обладнання для підтримання в приміщенні однакового температурно-вологісного режиму.
Окрім човна-довбанки, каже Петро Хомич, зараз відвідувачі мають змогу оглянути виставку човників Володимира Ящука з Луцька, який привіз до музею 189 корабликів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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