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У ЖК «Струмочок» продають готовий котедж. ФОТО*

У ЖК «Струмочок» продають готовий котедж. ФОТО*
У ЖК «Струмочок» (с. Струмівка) продають повністю збудований двоповерховий котедж. Його площа - 156 м2. В ціну також входить 7,5 соток власної землі поруч із будинком.

Вартість котеджу - 95 000 $.

Особливість дизайну цих котеджів – просторі кімнати. На другому поверсі простору додає висота кімнат (найвища точка - більше 3 метрів) та великі панорамні вікна.

Котедж має продумане планування:

-На першому поверсі розташований передпокій, окрема кухня (17 м2), санвузол, коридор та велика вітальня (33 м2).
-Є можливість облаштувати кухню-студію в частині вітальні, отримавши додаткову кімнату.
-На другому поверсі - 3 кімнати, гардероб та простора ванна (11,5 м2).
У ЖК «Струмочок» продають готовий котедж. ФОТО*
У ЖК «Струмочок» продають готовий котедж. ФОТО*


ЖК “Струмочок” - це котеджне містечко у с. Струмівка неподалік Луцька, де збудовані сучасні таунхауси та приватні будинки. Територія комплексу буде закритою, під цілодобовою охороною та відеонаглядом. Наразі уже змуровані всі будинки, на територію підведені усі комунікації та мережі, тривають внутрішньобудинкові роботи.
У ЖК «Струмочок» продають готовий котедж. ФОТО*
У ЖК «Струмочок» продають готовий котедж. ФОТО*


За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:

+38 067 543 48 71

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

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Теги: Інвестор, квартира, Луцьк, будівництво, ціни
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