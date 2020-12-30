У селі під Луцьком родина майструє новорічних красунь з гілок хвойних дерев. ФОТО





Як розповіла Катерина Хомяк, такі новорічні дерева довго виглядають гарними, пухнастіші і пахучіші, ніж зрубані, а також не шкодять довкіллю. Гілки для майбутніх новорічних дерев зрізують ножицями.



Зі слів майстрині, для цього їдуть до лісу або обрізають дерева на своїх земельних ділянках. Зрізані гілки сортують і складають у ящики. Катерина Хомяк говорить: до цієї справи долучається вся сім’я.



"Гілочки вибираємо зі старих дерев, тому що вони м’які, пишні і великі. З молодої ялинки не вийде така, бо гілочка сама тверда. У ліс ми їздимо через день, обрізаємо тільки ножичками, дерев не шкодимо, обрізаємо нижні рядочки з великої сосни", – каже волинянка.



Допомагає майстрині створювати новорічні дерева її батько, 62-річний Василь Бзита разом із дружиною. Каже: збирає гілля, яке ретельно обирає та сортує.



"Гіллячки ходжу збираю, бо там є з однієї сторони жовтувата, там зеленувата. Оце посортовані: вони менші, більші, ще більші", – говорить чоловік.



Поки жінки сортують гілки, чистять їх і перебирають, чоловіки вирізають підставки для новорічних дерев. Особливо важко прикручувати нижні яруси гілок, – каже Катерина Хомяк. З її слів, гілки потрібно прикручувати по колу, після цього їх стягують пластиковою стяжкою.



Як зазначила Катерина Хомяк, складати таке новорічне дерево важко, адже гілки колять і на руки налипає смола. Говорить: найменша ялинка має 10 рядків, тому такі зібрані дерева мають велику вагу.



"На рейку одягаємо спочатку верхівку, потім поступово складаємо по рядочках ялику. Краще поставити таку ялиночку: вона має дуже гарний запах. Гілочок багато і вони пахнуть і дерева залишаються", – додала майстриня.



Щороку до свят зібрані з гілок дерева майстриня Катерина Хомяк ставить у своїй домівці. Додає: таке спільне заняття згуртовує всю родину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новорічні дерева із ялинових та соснових гілок п’ятий рік поспіль виготовляє родина Хомяків із села Городині Луцького району. Окремі змайстровані дерева сягали двох метрів у висоту.Як розповіла Суспільному майстриня, такі новорічні дерева довго виглядають гарними, пухнастіші і пахучіші, ніж зрубані, а також не шкодять довкіллю. Гілки для майбутніх новорічних дерев зрізують ножицями.Зі слів майстрині, для цього їдуть до лісу або обрізають дерева на своїх земельних ділянках. Зрізані гілки сортують і складають у ящики. Катерина Хомяк говорить: до цієї справи долучається вся сім’я."Гілочки вибираємо зі старих дерев, тому що вони м’які, пишні і великі. З молодої ялинки не вийде така, бо гілочка сама тверда. У ліс ми їздимо через день, обрізаємо тільки ножичками, дерев не шкодимо, обрізаємо нижні рядочки з великої сосни", – каже волинянка.Допомагає майстрині створювати новорічні дерева її батько, 62-річнийразом із дружиною. Каже: збирає гілля, яке ретельно обирає та сортує."Гіллячки ходжу збираю, бо там є з однієї сторони жовтувата, там зеленувата. Оце посортовані: вони менші, більші, ще більші", – говорить чоловік.Поки жінки сортують гілки, чистять їх і перебирають, чоловіки вирізають підставки для новорічних дерев. Особливо важко прикручувати нижні яруси гілок, – каже Катерина Хомяк. З її слів, гілки потрібно прикручувати по колу, після цього їх стягують пластиковою стяжкою.Як зазначила Катерина Хомяк, складати таке новорічне дерево важко, адже гілки колять і на руки налипає смола. Говорить: найменша ялинка має 10 рядків, тому такі зібрані дерева мають велику вагу."На рейку одягаємо спочатку верхівку, потім поступово складаємо по рядочках ялику. Краще поставити таку ялиночку: вона має дуже гарний запах. Гілочок багато і вони пахнуть і дерева залишаються", – додала майстриня.Щороку до свят зібрані з гілок дерева майстриня Катерина Хомяк ставить у своїй домівці. Додає: таке спільне заняття згуртовує всю родину.

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