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Помер маленький волинянин, якому шукали донорів крові

Помер маленький волинянин, якому шукали донорів крові
Маленький Ілля Мачиброда, у якого була онкологія, помер сьогодні, 30 грудня.

Про це інформують у фейсбук-сторінці Благодійний фонд "З Богом у серці".

Діагноз Іллі був – лімфома Беркітта. Для нього терміново шукали донорів крові.

"В це неможливо повірити, але сьогодні перестало битися сердечко нашого Іллюшки. Нехай Господь прийме тебе в свої обійми, наш Ангелику. Дякуємо усім донорам, що подарували Іллі сили боротись із недугою до остатаннього… Завдяки кожному з вас, він мав сили вести цей бій… І, мужнього пройшовши усі випробування і виклики, повернувся Додому, до Господа. Дякуємо лікарям, які зробили все, що в їх силах", - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним хлопчика.

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Теги: смерть, онкологія, Ілля Мачиброда, волинянин
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