На Волині оштрафували чоловіка, який торгував рибою на трасі. ФОТО
Сьогодні, 07:31
Небайдужий громадянин повідомив інспекторам рибоохоронного патруля про незаконний продаж риби на трасі "Луцьк-Львів".
Про це йдеться на сторінці Волинського рибоохоронного патруля у фейсбуці.
29 грудня на «гарячу лінію» Волинського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про незаконний збут водних біоресурсів.
Державні інспектори рибоохорони оперативно прибули на на трасу "Луцьк-Львів", поблизу села Гірка Полонка Луцького району і викрили громадянина, який здійснював незаконний збут 7 кг риби товстолоб та 20 кг карася сріблястого. Продавець не зміг надати документи, що підтверджують законність придбання та походження риби.
На чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 88-1 ч. 1 КУпАП. Матеріали справи готуються до передачі в Луцький суд для притягнення порушника до відповідальності.
«Крім рибоохоронних рейдів на воді державними інспекторами Волинського рибпатруля постійно проводиться робота з перевірки документів при реалізації водних біоресурсів на ринках області, адже можливість безперешкодного збуту незаконної здобичі стимулює розвиток браконьєрства. До того ж купівля риби невідомого походження та не встановленої якості може загрожувати здоров’ю громадян» - зазначив начальник Управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик.
Довідкова інформація
Стаття 88-1 КУпАП визначає, що порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.
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Про це йдеться на сторінці Волинського рибоохоронного патруля у фейсбуці.
29 грудня на «гарячу лінію» Волинського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про незаконний збут водних біоресурсів.
Державні інспектори рибоохорони оперативно прибули на на трасу "Луцьк-Львів", поблизу села Гірка Полонка Луцького району і викрили громадянина, який здійснював незаконний збут 7 кг риби товстолоб та 20 кг карася сріблястого. Продавець не зміг надати документи, що підтверджують законність придбання та походження риби.
На чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 88-1 ч. 1 КУпАП. Матеріали справи готуються до передачі в Луцький суд для притягнення порушника до відповідальності.
«Крім рибоохоронних рейдів на воді державними інспекторами Волинського рибпатруля постійно проводиться робота з перевірки документів при реалізації водних біоресурсів на ринках області, адже можливість безперешкодного збуту незаконної здобичі стимулює розвиток браконьєрства. До того ж купівля риби невідомого походження та не встановленої якості може загрожувати здоров’ю громадян» - зазначив начальник Управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик.
Довідкова інформація
Стаття 88-1 КУпАП визначає, що порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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