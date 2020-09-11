На Волині оштрафували чоловіка, який торгував рибою на трасі. ФОТО

Небайдужий громадянин повідомив інспекторам рибоохоронного патруля про незаконний продаж риби на трасі "Луцьк-Львів".Про це йдеться на сторінці Волинського рибоохоронного патруля у фейсбуці.29 грудня на «гарячу лінію» Волинського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про незаконний збут водних біоресурсів.Державні інспектори рибоохорони оперативно прибули на на трасу "Луцьк-Львів", поблизу села Гірка Полонка Луцького району і викрили громадянина, який здійснював незаконний збут 7 кг риби товстолоб та 20 кг карася сріблястого. Продавець не зміг надати документи, що підтверджують законність придбання та походження риби.На чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 88-1 ч. 1 КУпАП. Матеріали справи готуються до передачі в Луцький суд для притягнення порушника до відповідальності.«Крім рибоохоронних рейдів на воді державними інспекторами Волинського рибпатруля постійно проводиться робота з перевірки документів при реалізації водних біоресурсів на ринках області, адже можливість безперешкодного збуту незаконної здобичі стимулює розвиток браконьєрства. До того ж купівля риби невідомого походження та не встановленої якості може загрожувати здоров’ю громадян» - зазначив начальник Управління Держрибагентства у Волинській областіСтаття 88-1 КУпАП визначає, що порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.