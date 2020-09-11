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На Волині оштрафували чоловіка, який торгував рибою на трасі. ФОТО

На Волині оштрафували чоловіка, який торгував рибою на трасі. ФОТО
Небайдужий громадянин повідомив інспекторам рибоохоронного патруля про незаконний продаж риби на трасі "Луцьк-Львів".

Про це йдеться на сторінці Волинського рибоохоронного патруля у фейсбуці.

29 грудня на «гарячу лінію» Волинського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про незаконний збут водних біоресурсів.

Державні інспектори рибоохорони оперативно прибули на на трасу "Луцьк-Львів", поблизу села Гірка Полонка Луцького району і викрили громадянина, який здійснював незаконний збут 7 кг риби товстолоб та 20 кг карася сріблястого. Продавець не зміг надати документи, що підтверджують законність придбання та походження риби.
На Волині оштрафували чоловіка, який торгував рибою на трасі. ФОТО
На Волині оштрафували чоловіка, який торгував рибою на трасі. ФОТО

На чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 88-1 ч. 1 КУпАП. Матеріали справи готуються до передачі в Луцький суд для притягнення порушника до відповідальності.

«Крім рибоохоронних рейдів на воді державними інспекторами Волинського рибпатруля постійно проводиться робота з перевірки документів при реалізації водних біоресурсів на ринках області, адже можливість безперешкодного збуту незаконної здобичі стимулює розвиток браконьєрства. До того ж купівля риби невідомого походження та не встановленої якості може загрожувати здоров’ю громадян» - зазначив начальник Управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик.

Довідкова інформація
Стаття 88-1 КУпАП визначає, що порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

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Теги: рибоохоронний патруль, Волинь, Гірка Полонка
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