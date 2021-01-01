Який має вигляд святковий Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО





Відео красивого міста оприлюднив у себе на фейсбук-сторінці мер Ігор Поліщук.



Цьогоріч окрім тріо красунь поруч встановили скульптуру тигра - головного символа прийдешнього року. У центрі міста безліч фотозон та яскравих місць.



Виблискують ілюмінаціями також вулиці та дерева: усе додає лучанам та гостям міста справжнього магічного передноворічного настрою.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центр Луцька прикрасили до новорічно-різдвяних свят.Відео красивого міста оприлюднив у себе на фейсбук-сторінці мерЦьогоріч окрім тріо красунь поруч встановили скульптуру тигра - головного символа прийдешнього року. У центрі міста безліч фотозон та яскравих місць.Виблискують ілюмінаціями також вулиці та дерева: усе додає лучанам та гостям міста справжнього магічного передноворічного настрою.

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