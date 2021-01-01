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Який має вигляд святковий Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Який має вигляд святковий Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Центр Луцька прикрасили до новорічно-різдвяних свят.

Відео красивого міста оприлюднив у себе на фейсбук-сторінці мер Ігор Поліщук.

Цьогоріч окрім тріо красунь поруч встановили скульптуру тигра - головного символа прийдешнього року. У центрі міста безліч фотозон та яскравих місць.

Виблискують ілюмінаціями також вулиці та дерева: усе додає лучанам та гостям міста справжнього магічного передноворічного настрою.



Який має вигляд святковий Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Який має вигляд святковий Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Який має вигляд святковий Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Який має вигляд святковий Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Який має вигляд святковий Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Який має вигляд святковий Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

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Теги: Луцьк, свято, відео, прикраси
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