Волинські ракетники склали присягу на вірність народу України. ФОТО





Про це йдеться на сторінці полку, який базується у місті Володимирі.



28 грудня 2021 року у пункті постійної дислокації зенітного ракетного полку з нагоди святкування 5-ї річниці створення військової частини, військовослужбовці контрактної служби урочисто склали присягу на вірність народу України.



"Їхнє рішення стати на захист Батьківщини, патріотизм і відданість рідній землі є запорукою сили Збройних Сил України та нашої Перемоги", - йдеться у дописі на сторінці.





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