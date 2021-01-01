Волинські ракетники склали присягу на вірність народу України. ФОТО
Сьогодні, 22:59
На Волині військовослужбовці 39 окремого зенітного ракетного полку склали присягу на вірність українському народу.
Про це йдеться на сторінці полку, який базується у місті Володимирі.
28 грудня 2021 року у пункті постійної дислокації зенітного ракетного полку з нагоди святкування 5-ї річниці створення військової частини, військовослужбовці контрактної служби урочисто склали присягу на вірність народу України.
"Їхнє рішення стати на захист Батьківщини, патріотизм і відданість рідній землі є запорукою сили Збройних Сил України та нашої Перемоги", - йдеться у дописі на сторінці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці полку, який базується у місті Володимирі.
28 грудня 2021 року у пункті постійної дислокації зенітного ракетного полку з нагоди святкування 5-ї річниці створення військової частини, військовослужбовці контрактної служби урочисто склали присягу на вірність народу України.
"Їхнє рішення стати на захист Батьківщини, патріотизм і відданість рідній землі є запорукою сили Збройних Сил України та нашої Перемоги", - йдеться у дописі на сторінці.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинські ракетники склали присягу на вірність народу України. ФОТО
Сьогодні, 22:59
Біля Луцького замку автомобілісти створили ялинку з машин. ФОТО
Сьогодні, 22:47
Як на Волині облаштовують кодон із Білоруссю
Сьогодні, 20:34
Медіа