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Волинські ракетники склали присягу на вірність народу України. ФОТО

Волинські ракетники склали присягу на вірність народу України. ФОТО
На Волині військовослужбовці 39 окремого зенітного ракетного полку склали присягу на вірність українському народу.

Про це йдеться на сторінці полку, який базується у місті Володимирі.

28 грудня 2021 року у пункті постійної дислокації зенітного ракетного полку з нагоди святкування 5-ї річниці створення військової частини, військовослужбовці контрактної служби урочисто склали присягу на вірність народу України.

"Їхнє рішення стати на захист Батьківщини, патріотизм і відданість рідній землі є запорукою сили Збройних Сил України та нашої Перемоги", - йдеться у дописі на сторінці.


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Теги: Волинь, присяга, 39 ОЗР
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