Українських водіїв штрафуватимуть за літню гуму взимку

Міністерство внутрішніх справ планує змінити правила дорожнього руху в Україні. Відтак, у проєкті постанови Кабміну йдеться про штрафи за літні шини взимку, а також нові правила щодо ввімкнених фар.Відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Правил дорожнього руху" оприлюднено на офіційному сайті МВС України, - пише ТСН.Згідно з проєктом постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Правил дорожнього руху" вже скоро з українців можуть стягувати штрафи за рух авто на літніх шинах взимку."Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством при наявності таких технічних несправностей і невідповідності наступним вимогам: з 1 жовтня по 31 березня на транспортний засіб встановлені літні шини", — йдеться в документі.Наразі дійсною є вимога про те, що на слизькій дорозі рекомендується використовувати шини, відповідні стану проїжджої частини. МВС збирається її скасувати.Крім того, водіїв автомобілів з механічною коробкою перемикання передач планують зобов'язати їхати на авто з постійно ввімкненими денними ходовим вогнями, а в разі їх відсутності — ближнім світлом фар.