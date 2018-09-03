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Українських водіїв штрафуватимуть за літню гуму взимку

Українських водіїв штрафуватимуть за літню гуму взимку
Міністерство внутрішніх справ планує змінити правила дорожнього руху в Україні. Відтак, у проєкті постанови Кабміну йдеться про штрафи за літні шини взимку, а також нові правила щодо ввімкнених фар.

Відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Правил дорожнього руху" оприлюднено на офіційному сайті МВС України, - пише ТСН.

Згідно з проєктом постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Правил дорожнього руху" вже скоро з українців можуть стягувати штрафи за рух авто на літніх шинах взимку.

"Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством при наявності таких технічних несправностей і невідповідності наступним вимогам: з 1 жовтня по 31 березня на транспортний засіб встановлені літні шини", — йдеться в документі.

Наразі дійсною є вимога про те, що на слизькій дорозі рекомендується використовувати шини, відповідні стану проїжджої частини. МВС збирається її скасувати.

Крім того, водіїв автомобілів з механічною коробкою перемикання передач планують зобов'язати їхати на авто з постійно ввімкненими денними ходовим вогнями, а в разі їх відсутності — ближнім світлом фар.

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Теги: Україна, штраф, гума
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