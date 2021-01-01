31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкує письменниця Юлія Смаль (на фото).
Також особисте свято відзначають голова громадської організації «Жінки Волині» Енна Юрченко, волонтер Дарія Барчук та медик Олег Яковенко.
Цього дня іменини у тих, кого звуть Зоя, Михайло, Модест, Семен та Севастіан.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
31 грудня 1939 року вважають офіційним початком роботи луцького міськвиконкому, а отже, і міського голови, оскільки зберігся протокол засідання президії Луцької міськради від цього дня. Хоча, насправді, перше засідання відбулося 3 грудня 1939 року, але протокол загубився.
31 грудня 1962 року у Луцьку на вулиці Леніна (нині – проспект Волі), на місці нинішнього приміщення обласного драмтеатру вперше загорівся символічний факел природного газу. Новорічним подарунком для мешканців будинків № 7, 9, 11 та 13 по вулиці Леніна стала газифікація їхніх осель.
А у 2011 році Луцьк отримав нове доменне ім’я - до існуючих доменних імен lutsk.ua та volyn.ua приєдналося ще одне - lt.ua.
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Також особисте свято відзначають голова громадської організації «Жінки Волині» Енна Юрченко, волонтер Дарія Барчук та медик Олег Яковенко.
Цього дня іменини у тих, кого звуть Зоя, Михайло, Модест, Семен та Севастіан.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
31 грудня 1939 року вважають офіційним початком роботи луцького міськвиконкому, а отже, і міського голови, оскільки зберігся протокол засідання президії Луцької міськради від цього дня. Хоча, насправді, перше засідання відбулося 3 грудня 1939 року, але протокол загубився.
31 грудня 1962 року у Луцьку на вулиці Леніна (нині – проспект Волі), на місці нинішнього приміщення обласного драмтеатру вперше загорівся символічний факел природного газу. Новорічним подарунком для мешканців будинків № 7, 9, 11 та 13 по вулиці Леніна стала газифікація їхніх осель.
А у 2011 році Луцьк отримав нове доменне ім’я - до існуючих доменних імен lutsk.ua та volyn.ua приєдналося ще одне - lt.ua.
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